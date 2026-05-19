Израиль перехватил десятки судов гуманитарной флотилии, еще пять продолжают плыть к сектору Газа. Задержана сестра президента Ирландии

Израильские силы остановили как минимум 65 судов флотилии помощи жителям сектора Газа «Сумуд», утверждают организаторы гуманитарной миссии. Еще около пяти судов продолжают плыть к месту назначения, следует из интерактивной карты по отслеживанию местоположения активистов.
Задержание активистов — участников флотилии «Сумуд», плывущей к сектору Газа
Как ожидается, сотни задержанных доставят в порт Ашдода и депортируют. Среди них оказалась сестра президента Ирландии, врач Маргарет Коннолли. Активисты обвинили Иерусалим в «похищении» членов экипажей:
«Израильская оккупация вновь незаконно и с применением насилия перехватила нашу международную флотилию гуманитарных судов и похитила наших волонтеров, выполнявших законную миссию — прорвать незаконную блокаду Газы и открыть гуманитарный коридор. Государства флага, под юрисдикцией которых зарегистрированы наши суда, обязаны защищать эти суда и привлекать виновных в актах пиратства к ответственности в своих судах. Мы возмущены нормализацией этих нарушений международного морского права и похищением мирных гражданских лиц в международных водах. Мы требуем немедленного освобождения наших участников, безопасного прохода всей нашей флотилии и прекращения незаконной блокады Газы».
Среди активистов, которых задержал Израиль, перечислены, помимо прочих, граждане США, Франции, Италии, Ирландии и Бельгии. Как утверждается, всего в миссии, которую организаторы называют крупнейшей за всё время, участвуют выходцы из десятков стран. Они отплыли из Турции в прошлый четверг, 14 мая.
С разных судов ведется прямая трансляция.
Прямая трансляция с борта судов флотилии «Сумуд», направляющейся к сектору Газа
В турецком МИД вмешательство Израиля назвали «актом пиратства» и добавили, что предпринимают шаги для безопасного возвращения на родину турецких граждан, которые находятся на судах флотилии. В свою очередь, в израильском министерстве иностранных дел заявили, что не допустят «нарушения законной военно-морской блокады Газы», и призвали флотилию «немедленно развернуться».
В предыдущий раз активисты пытались добраться до Газы в конце апреля, однако израильские силы перехватили почти 60 судов. Прошлой осенью флотилию «Сумуд» также остановили, тогда задержали более 150 активистов, в том числе известную экозащитницу Грету Тунберг. Вскоре всех их депортировали из Израиля.