Израиль перехватил десятки судов гуманитарной флотилии, еще пять продолжают плыть к сектору Газа. Задержана сестра президента Ирландии

Как ожидается, сотни задержанных доставят в порт Ашдода и депортируют. Среди них оказалась сестра президента Ирландии, врач Маргарет Коннолли. Активисты обвинили Иерусалим в «похищении» членов экипажей:

«Израильская оккупация вновь незаконно и с применением насилия перехватила нашу международную флотилию гуманитарных судов и похитила наших волонтеров, выполнявших законную миссию — прорвать незаконную блокаду Газы и открыть гуманитарный коридор. Государства флага, под юрисдикцией которых зарегистрированы наши суда, обязаны защищать эти суда и привлекать виновных в актах пиратства к ответственности в своих судах. Мы возмущены нормализацией этих нарушений международного морского права и похищением мирных гражданских лиц в международных водах. Мы требуем немедленного освобождения наших участников, безопасного прохода всей нашей флотилии и прекращения незаконной блокады Газы».

Среди активистов, которых задержал Израиль, перечислены, помимо прочих, граждане США, Франции, Италии, Ирландии и Бельгии. Как утверждается, всего в миссии, которую организаторы называют крупнейшей за всё время, участвуют выходцы из десятков стран. Они отплыли из Турции в прошлый четверг, 14 мая.