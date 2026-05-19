Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

72.35

EUR

84.07

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

270

 

 

 

 

 

Новости

Израиль перехватил десятки судов гуманитарной флотилии, еще пять продолжают плыть к сектору Газа. Задержана сестра президента Ирландии

The Insider
Murat Kocabas / AP

Murat Kocabas / AP

Израильские силы остановили как минимум 65 судов флотилии помощи жителям сектора Газа «Сумуд», утверждают организаторы гуманитарной миссии. Еще около пяти судов продолжают плыть к месту назначения, следует из интерактивной карты по отслеживанию местоположения активистов.

Задержание активистов — участников флотилии «Сумуд», плывущей к сектору Газа

«Сумуд»

Как ожидается, сотни задержанных доставят в порт Ашдода и депортируют. Среди них оказалась сестра президента Ирландии, врач Маргарет Коннолли. Активисты обвинили Иерусалим в «похищении» членов экипажей:

«Израильская оккупация вновь незаконно и с применением насилия перехватила нашу международную флотилию гуманитарных судов и похитила наших волонтеров, выполнявших законную миссию — прорвать незаконную блокаду Газы и открыть гуманитарный коридор. Государства флага, под юрисдикцией которых зарегистрированы наши суда, обязаны защищать эти суда и привлекать виновных в актах пиратства к ответственности в своих судах. Мы возмущены нормализацией этих нарушений международного морского права и похищением мирных гражданских лиц в международных водах. Мы требуем немедленного освобождения наших участников, безопасного прохода всей нашей флотилии и прекращения незаконной блокады Газы».

Среди активистов, которых задержал Израиль, перечислены, помимо прочих, граждане США, Франции, Италии, Ирландии и Бельгии. Как утверждается, всего в миссии, которую организаторы называют крупнейшей за всё время, участвуют выходцы из десятков стран. Они отплыли из Турции в прошлый четверг, 14 мая. 

Murat Kocabas / AP

Murat Kocabas / AP

С разных судов ведется прямая трансляция.

Прямая трансляция с борта судов флотилии «Сумуд», направляющейся к сектору Газа

«Сумуд»

В турецком МИД вмешательство Израиля назвали «актом пиратства» и добавили, что предпринимают шаги для безопасного возвращения на родину турецких граждан, которые находятся на судах флотилии. В свою очередь, в израильском министерстве иностранных дел заявили, что не допустят «нарушения законной военно-морской блокады Газы», и призвали флотилию «немедленно развернуться».

X (Twitter)https://twitter.com/IsraelMFA/status/2056413625493971445

В предыдущий раз активисты пытались добраться до Газы в конце апреля, однако израильские силы перехватили почти 60 судов. Прошлой осенью флотилию «Сумуд» также остановили, тогда задержали более 150 активистов, в том числе известную экозащитницу Грету Тунберг. Вскоре всех их депортировали из Израиля.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте