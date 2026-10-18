Во Владимирской области на 11% выросло число подростков, привлеченных к уголовной ответственности. СК предупредил о вербовке в сети

Во Владимирской области за девять месяцев 2026 года число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, выросло более чем на 11%. При этом количество расследованных преступлений, совершенных подростками, сократилось более чем на 3%, сообщило региональное управление Следственного комитета. Ведомство предупредило о случаях вовлечения детей в преступную деятельность через интернет, в том числе с помощью обмана, шантажа и угроз.

Эти данные старший помощник руководителя регионального управления СК Евгения Горина представила во время встречи с заместителями директоров владимирских колледжей. Она рассказала о вовлечении несовершеннолетних в сбыт наркотиков, телефонное мошенничество, терроризм и экстремистскую деятельность. По словам представительницы ведомства, подростки иногда боятся рассказать взрослым о происходящем и продолжают выполнять указания анонимных «онлайн-кураторов», совершая все более серьезные преступления.

В СК рекомендовали родителям обращать внимание на изменения в поведении детей, новые контакты в мессенджерах и появление дорогих вещей. Педагогам предложили регулярно рассказывать учащимся об уголовной ответственности, в том числе о наказании до десяти лет лишения свободы за отдельные преступления террористического характера. При этом ведомство не уточнило, сколько подростков в регионе привлекли к ответственности именно за терроризм, диверсии или мошенничество, и не объяснило причины роста общего показателя.

В других городах России статистика подростковой преступности складывается по-разному. Например, в Тамбове, согласно данным городской администрации, за девять месяцев число преступлений несовершеннолетних сократилось на 51,8% — со 141 до 68. В Сыктывкаре прокуратура, напротив, зафиксировала рост как числа зарегистрированных преступлений, так и количества совершивших их подростков. В Армавире Краснодарского края прокуратура также сообщила об увеличении числа преступлений несовершеннолетних: за девять месяцев их зарегистрировали 19, в том числе десять краж, четыре грабежа и три мошенничества.

Отдельной проблемой остается вовлечение подростков в диверсии. Как ранее писал The Insider, «Медиазона» установила имена как минимум 240 несовершеннолетних, задержанных с начала полномасштабной войны против Украины по делам о терроризме и диверсиях. Большинство обвиняли в поджогах железнодорожного оборудования. Согласно изученным журналистами материалам дел, не менее 205 подростков соглашались на поджоги ради обещанного вознаграждения. В некоторых случаях организаторы вводили несовершеннолетних в заблуждение относительно характера заданий или использовали шантаж.

При этом в марте 2026 года сотрудники ФСБ в Свердловской области сами рассказали, что под видом вербовщиков искали через интернет желающих совершить диверсию за деньги. В результате ведомство отчиталось о десяти согласившихся на предложение в ходе проведенного им «социального эксперимента».