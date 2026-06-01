С начала войны в России задержали как минимум 240 несовершеннолетних по делам о терактах и диверсиях — «Медиазона»

С начала полномасштабной войны в России задержали как минимум 240 несовершеннолетних по делам о терактах и диверсиях, выяснила «Медиазона», изучив уголовные дела, данные судов и сообщения в медиа.

Большинство подростков обвиняли в поджогах релейных шкафов на железной дороге. Также в подсчет вошли атаки на вышки связи, трансформаторы и военные объекты, включая вертолеты и самолеты.

Как отмечает издание, задержанным вменяли в вину статьи о теракте (205 УК) и диверсии (281 УК). Некоторые подростки не стали фигурантами уголовных дел из-за возраста. Самому младшему из задержанных было 11 лет.

Правозащитники из «Мемориала» считают, что силовики необоснованно используют именно террористические статьи, чтобы обойти возрастные ограничения уголовной ответственности. По данным «Медиазоны», обвиняемые по таким делам подростки получали реальные сроки — от трех лет воспитательной колонии.

Часто несовершеннолетние совершали поджоги группами вместе с друзьями или взрослыми. В «Мемориале» отмечают, что подростки особенно подвержены «эффекту сверстника», а риск участия в преступлении резко возрастает в присутствии друзей и при одобрении старших.

По версии следствия, не менее 205 подростков соглашались на поджоги ради заработка. Анонимные заказчики через интернет обещали им суммы от 10 тысяч до 5 млн рублей в зависимости от цели атаки, однако деньги выплачивали не всегда. Некоторые подростки при этом получали тяжелые ожоги.

Судя по изученным «Медиазоной» материалам, многие несовершеннолетние не понимали, что атакуют объекты, которые власти связывают с войной. В переписках заказчики объясняли задания страховым мошенничеством, конфликтами с конкурентами или прибегали к шантажу.

Российские власти утверждают, что за вербовкой подростков стоят украинские спецслужбы. При этом правозащитники напоминают, что после начала войны ФСБ сама активно использовала провокации в делах, связанных с диверсиями. В марте управление ФСБ по Свердловской области признало, что проводило «социальный эксперимент» по поиску людей, готовых совершить диверсию за деньги.