Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.02

EUR

82.64

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

94

 

 

 

 

 

Новости

С начала войны в России задержали как минимум 240 несовершеннолетних по делам о терактах и диверсиях — «Медиазона»

The Insider
Иллюстрация к материалу

С начала полномасштабной войны в России задержали как минимум 240 несовершеннолетних по делам о терактах и диверсиях, выяснила «Медиазона», изучив уголовные дела, данные судов и сообщения в медиа.

Большинство подростков обвиняли в поджогах релейных шкафов на железной дороге. Также в подсчет вошли атаки на вышки связи, трансформаторы и военные объекты, включая вертолеты и самолеты.

Как отмечает издание, задержанным вменяли в вину статьи о теракте (205 УК) и диверсии (281 УК). Некоторые подростки не стали фигурантами уголовных дел из-за возраста. Самому младшему из задержанных было 11 лет.

Правозащитники из «Мемориала» считают, что силовики необоснованно используют именно террористические статьи, чтобы обойти возрастные ограничения уголовной ответственности. По данным «Медиазоны», обвиняемые по таким делам подростки получали реальные сроки — от трех лет воспитательной колонии.

Часто несовершеннолетние совершали поджоги группами вместе с друзьями или взрослыми. В «Мемориале» отмечают, что подростки особенно подвержены «эффекту сверстника», а риск участия в преступлении резко возрастает в присутствии друзей и при одобрении старших.

По версии следствия, не менее 205 подростков соглашались на поджоги ради заработка. Анонимные заказчики через интернет обещали им суммы от 10 тысяч до 5 млн рублей в зависимости от цели атаки, однако деньги выплачивали не всегда. Некоторые подростки при этом получали тяжелые ожоги.

Судя по изученным «Медиазоной» материалам, многие несовершеннолетние не понимали, что атакуют объекты, которые власти связывают с войной. В переписках заказчики объясняли задания страховым мошенничеством, конфликтами с конкурентами или прибегали к шантажу.

Российские власти утверждают, что за вербовкой подростков стоят украинские спецслужбы. При этом правозащитники напоминают, что после начала войны ФСБ сама активно использовала провокации в делах, связанных с диверсиями. В марте управление ФСБ по Свердловской области признало, что проводило «социальный эксперимент» по поиску людей, готовых совершить диверсию за деньги.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте