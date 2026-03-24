Управление ФСБ по Свердловской области за три часа нашло десятерых уральцев, якобы готовых совершить диверсию за деньги. Операция имела место в ходе специального эксперимента, о котором сообщила официальный представитель ведомства Елена Докучаева в программе «Акцент» на ОТВ.

Спецслужба разместила в интернете объявления, неотличимые от тех, что публикуют предполагаемые «вербовщики террористов». Людям предлагали легкий заработок и просили перейти в анонимный Telegram-бот. Публикацию увидели 28 тысяч человек, 176 из них перешли по ссылке и нажали кнопку «старт».

«Эксперимент» состоял из нескольких этапов. На первом участникам объясняли, что работа будет неофициальной — без имен и паспортных данных. Сорок человек на этом шаге вышли из чата. На втором предлагали на выбор два вида занятости: курьерскую доставку с обещанием 50–60 тысяч рублей или совершение диверсии — вывод из строя объектов инфраструктуры — якобы за вознаграждение до 3 млн рублей. Еще 56 человек отказались продолжать.

До конца дошли десятеро. По словам Докучаевой, все они были готовы выполнить любое задание — включая диверсию.

The Insider ранее фиксировал, что значительная часть дел о диверсиях в России является провокациями, организованными самой ФСБ: спецслужба вербует исполнителей, а затем возбуждает против них уголовные дела. Чем завершится нынешний «эксперимент», о котором спецслужба докладывает открыто, для десяти его участников, дошедших до финала, не сообщается.