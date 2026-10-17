Самолет из Египта сел в Хельсинки из-за закрытия Пулково. С 2022 года в ЕС перенаправили как минимум восемь лайнеров, летевших в Россию

Самолет египетской авиакомпании Red Sea Airlines, следовавший из Хургады в Санкт-Петербург, в ночь на 17 октября совершил незапланированную посадку в Хельсинки из-за закрытия аэропорта Пулково на фоне атаки беспилотников. После дозаправки лайнер продолжил полет. Как подсчитал The Insider, изучив сообщения европейских авиационных властей и публикации местных СМИ, с момента введения Евросоюзом запрета на полеты российских авиакомпаний в феврале 2022 года как минимум восемь самолетов, направлявшихся в Россию, были вынуждены приземлиться в аэропортах Финляндии, Эстонии и Польши. Семь посадок были связаны с закрытием Пулково из-за атак беспилотников, еще одна — с непогодой.

О посадке рейса RFX321 сообщила Береговая охрана Финского залива, входящая в состав Пограничной службы Финляндии. Самолет направлялся из Хургады в Петербург, но аэропорт назначения временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Финские власти разрешили лайнеру приземлиться в Хельсинки-Вантаа. После дозаправки борт смог продолжить путь. В Пулково ограничения ввели на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Более чем на два часа задержали не менее 16 рейсов.

Восемь посадок в трех странах ЕС

Как установил The Insider, изучив публикации финского общественного вещателя Yle, сообщения аэропортов и специализированных авиационных изданий, нынешний случай стал как минимум восьмой документально подтвержденной вынужденной посадкой следовавшего в Россию пассажирского самолета в стране ЕС после введения авиационных санкций. Шесть таких посадок произошли в Финляндии, одна — в Эстонии и одна — в Польше. При этом шесть из восьми случаев пришлись на 2026 год.

Самый ранний из обнаруженных случаев произошел в ночь на 16 февраля 2025 года. Самолет египетской AlMasria Universal Airlines, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Калининград, приземлился в польской Познани из-за сильного снегопада в аэропорту назначения. На борту находились 216 пассажиров. Согласно официальному сообщению аэропорта Познани, самолет приземлился в 00:03 по местному времени, а вылетел только в 9:55. Задержка была связана в том числе с трудностями при заправке самолета топливом.

24 августа 2025 года самолет той же египетской авиакомпании, направлявшийся из Шарм-эш-Шейха в Петербург, совершил посадку в Таллине. Аэропорт Пулково тогда закрыли на фоне массированной атаки беспилотников, во время которой пострадал нефтяной терминал в Усть-Луге. Airbus A321 с регистрационным номером SU-TCL приземлился в Эстонии в 5:33 утра и продолжил полет только в 11:08. Пассажирам и экипажу не разрешили покидать самолет во время стоянки.

В 2026 году подобные случаи участились. 25 марта самолет египетской Nesma Airlines, следовавший из Хургады в Санкт-Петербург, приземлился в Хельсинки из-за закрытия Пулково. Пассажирам разрешили ожидать вылета в терминале аэропорта. Лайнер смог продолжить полет только вечером, после чего приземлился в Петербурге.

Спустя три дня, 28 марта, в Хельсинки приземлились сразу два самолета Air Serbia, летевшие из Белграда в Петербург. Один после дозаправки продолжил путь в Россию, а второй остался в Финляндии из-за технической неисправности. На борту находились 128 пассажиров. Авиакомпании пришлось прислать другой самолет, который вечером забрал людей обратно в Сербию. До Петербурга они так и не добрались.

В ночь на 20 мая самолет AlMasria Universal Airlines, выполнявший рейс UJ625 из Шарм-эш-Шейха, также посадили в Хельсинки из-за ограничений в Пулково. Пассажиры рассказали «Фонтанке», что провели на борту около четырех часов. Затем самолет вылетел в сторону Петербурга, однако аэропорт снова закрыли, поэтому лайнеру пришлось изменить маршрут во второй раз, и на этот раз он приземлился в московском Шереметьеве.

Еще одна вынужденная посадка произошла 6 июня. Рейс TK405 авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Петербург перенаправили в Хельсинки. В тот день Пулково также прекращал работу из-за массированной атаки беспилотников. После остановки самолет покинул воздушное пространство Финляндии.

Из восьми найденных The Insider случаев семь были связаны с закрытием аэропорта Петербурга на фоне атак беспилотников. При этом речь идет о документально подтвержденном минимуме: единого открытого реестра подобных посадок нет.

Нарушают ли такие посадки санкции Евросоюза?

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз запретил российским авиакомпаниям, самолетам с российской регистрацией и воздушным судам, находящимся под российским контролем, приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Ограничения вступили в силу 28 февраля 2022 года.

Однако запрет не распространяется автоматически на все рейсы, следующие в Россию, или на самолеты с российскими пассажирами. Как разъясняет Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), решающее значение имеют регистрация самолета, статус авиакомпании и наличие российского контроля над воздушным судном.

В найденных The Insider случаях рейсы выполняли иностранные авиакомпании — египетские AlMasria Universal Airlines, Nesma Airlines и Red Sea Airlines, сербская Air Serbia и турецкая Turkish Airlines. Само по себе выполнение ими рейсов в Россию не является нарушением авиационных санкций ЕС. Кроме того, европейские правила прямо предусматривают исключения для аварийных посадок и гуманитарных полетов, хотя не каждое перенаправление на запасной аэродром юридически считается аварийной посадкой.

При этом условия пребывания пассажиров на территории Евросоюза различались. В марте 2026 года пассажирам Nesma Airlines разрешили дождаться продолжения рейса в терминале Хельсинки-Вантаа. В мае пассажиры AlMasria Universal Airlines оставались в самолете, как и российские туристы, чей рейс в августе 2025 года перенаправили в Таллин.

Ранее The Insider писал, что EASA рекомендовало иностранным авиакомпаниям избегать полетов над европейской частью России из-за риска непреднамеренных атак гражданских самолетов средствами противовоздушной обороны. Ведомство предупреждало о недостаточной координации гражданских и военных служб при отражении ударов беспилотников.

В октябре The Insider также подсчитал, что за девять месяцев 2026 года в России 51 тысяча пассажирских авиарейсов вылетела с задержкой не менее трех часов — больше, чем за весь 2025 год. Одной из основных причин стали участившиеся ограничения работы аэропортов из-за угрозы атак беспилотников.