Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария была уволена, проработав на должности меньше недели — The New York Times

Пресс-секретарь президента США Кэти Закария была уволена с должности, не проработав на ней и недели. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на три источника. Эту же информацию подтверждает и телеканал CNN. Перед этим глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, Закария «стоит передумать», поскольку, возможно, она не подходит для нынешей работы. Свой первый брифинг пресс-секретарь провела во вторник, 13 октября. CNN отмечал, что в администрации Трампа остались недовольны её выступлением.

Кэти Закария была уволена с поста пресс-секретаря Белого дома менее чем через неделю после вступления в должность, сообщили сразу несколько американских СМИ. Перед этим, 16 октября, в общении с журналистами Трамп рассказал, что утром пообщался со своей подчинённой и сказал ей:

«Честно говоря, будь я на твоём месте, я бы передумал. Кэти, нужно ли тебе это? Я не думаю, что тебе это нужно».

Он заверил, что ещё раз обсудит с ней её будущее и оставит решение за ней.

Обновлено в 22:15 по Москве. Белый дом подтвердил увольнение Кэти Закария.

Закария сменила Кэролайн Левитт на посту пресс-секретаря Белого дома менее недели назад. Во вторник, 13 октября, она провела свой первый брифинг в новой роли. Всё её общение с журналистами уложилось в 15 минут, хотя брифинги её предшественницы длились в среднем около 45 минут. Большую часть этого времени Закария по бумажке, запинаясь, хвалила и благодарила Трампа, а потом позволила задать журналистам всего три вопроса. По данным CNN, в администрации президента остались недовольны её выступлением, назвав его «ужасным».

При этом публично Белый дом попытался защитить нового пресс-секретаря. Трамп сказал, что «она очень хорошо себя показала», а директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг назвал Закарию «замечательным и прекрасным дополнением к команде».

До назначения Закария выступала как консервативный комментатор в Trump Media & Technology Group. Ранее в этом году она недолго была представительницей Министерства внутренней безопасности США, а также выступала как комментатор на телеканалах Fox News и Newsmax. По словам Трампа, Закария участвовала в его президентских кампаниях, в частности в колеблющихся штатах. Сам Трамп назвал ее «преданной и блестящей сторонницей».

С самого назначения пресс-секретарём Белого дома Закария попала в скандал. В частности, она заявляла, что до прихода в политику занималась юридической практикой. Однако на вопрос журналистов о том, в каком штате она сдала экзамен на получение адвокатской лицензии, Закария ответила: «Когда я переехала в Китай». Вечером 15 октября она дала интервью консервативному каналу Fox News, в котором призналась, что не сдала экзамен на адвокатскую лицензию в США.

Закария получила юридическое образование в Университете Пеппердайн в 2011 году. Согласно ее профилю в LinkedIn, с августа 2011 по июнь 2013 года Захария работала юристом в международном отделе юридической фирмы Zhong Lun Law в Пекине. С января 2024-го по март 2025 года она также занимала должность главного юрисконсульта в Fix California, некоммерческой организации, занимающейся вопросами выборов и основанной союзником Трампа Ричардом Гренеллом.