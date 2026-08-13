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Трамп объявил об уходе в отставку своего пресс-секретаря Кэролайн Левитт

The Insider
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Президент США Дональд Трамп объявил об уходе в отставку своего пресс-секретаря Кэролайн Левитт. Она покинет свою должность к концу месяца. При этом Левитт останется внешним консультантом Трампа по коммуникациям и «влиятельным голосом в Республиканской партии». 

Отставку Левитт Трамп объяснил тем, что она планирует проводить больше времени с семьей и двумя детьми — в мае у нее родилась дочь. 

«Кэролайн была настоящим лидером в Белом доме и проделала феноменальную работу, борясь за справедливость, свободу и независимость с 2018 года, включая нашу историческую кампанию по переизбранию в 2024 году. Кэролайн была одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этого ведомства. Спасибо, Кэролайн, за отлично выполненную работу!» — написал он. 

Левитт получила должность пресс-секретаря Белого дома в начале второго срока Трампа и стала самым молодым человеком на этой должности — сейчас ей 28 лет. С 2024 года она была пресс-секретарем самого Трампа. При ней в зале брифингов Белого дома появилось специальное место для представителей новых медиа, таких как блоги и подкасты, а доступ журналистов из традиционных СМИ, неудобных Трампу, был ограничен

Левитт неоднократно попадала в скандалы из-за грубой и провокационной манеры выражаться: в частности, в 2025 году, в ответ на вопрос журналиста Haffington Post о том, кто именно решил, что местом планируемой встречи Трампа и Владимира Путина будет Будапешт, она заявила: «Твоя мать» (“Your mom”). Встреча в итоге так и не состоялась. Ловили Левитт и на прямой лжи: в том же году во время первого официального брифинга в Белом доме она заявила, что администрация Трампа предотвратила «абсурдную трату» $50 млн «на финансирование поставок презервативов в Газу». Впоследствии выяснилось, что нет никаких доказательств того, что американское правительство финансировало подобные программы, а Госдепартамент отказался подтверждать эти заявления.

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