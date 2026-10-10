Трамп назначил новым пресс-секретарем Белого дома политического обозревателя Кэти Закарию из своей медиакомпании Trump Media

Президент США Дональд Трамп объявил, что новым пресс-секретарем Белого дома станет Кэти Закария, советница по коммуникациям его медиакомпании Trump Media & Technology Group, сообщает Associated Press. Она сменит на этом посту Кэролайн Левитт.

Закария выступает как консервативный комментатор в Trump Media & Technology Group. Ранее в этом году она недолго была представительницей Министерства внутренней безопасности США, а также выступала как комментатор на телеканалах Fox News и Newsmax. По словам Трампа, Закария участвовала в его президентских кампаниях, в частности в колеблющихся штатах. Сам Трамп назвал ее «преданной и блестящей сторонницей с самого начала».

Закария поблагодарила президента и назвала назначение честью всей своей жизни:

«Наша задача — и дальше добиваться сильных результатов для нашей страны и рассказывать американскому народу о крупных победах, которые эта администрация одерживает каждый день».

Левитт объявила об уходе 12 августа и покинула должность 27 августа. С 1 ноября она станет эфирным обозревателем Fox News. Левитт занимала пост пресс-секретаря с января 2025 года, а до этого была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа 2024 года.

Левитт объяснила свое решение желанием проводить больше времени с семьей и двумя детьми. Она стала самым молодым пресс-секретарем в истории Белого дома. При ней доступ журналистов из неудобных Трампу традиционных СМИ был ограничен, а сама она неоднократно попадала в скандалы из-за грубых высказываний и была уличена во лжи.