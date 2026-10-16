За обмен анклавами, предлагаемый Пашиняном, должны проголосовать и армяне, и азербайджанцы, договоренности с Алиевым мало — политолог

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 октября предложил Армении и Азербайджану после подписания мирного соглашения обменяться территориями так, чтобы по обе стороны границы не осталось анклавов и эксклавов. По его словам, делимитация на основе Алма-Атинской декларации должна закрепить за Арменией 29 743 кв. км.

Премьер также выступил за открытие всех дорог, в том числе для транзита через территорию соседа, и за отказ Еревана и Баку от любых взаимных претензий. После контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Туркменистане у Пашиняна, по его словам, сложилось впечатление, что такого мира можно добиться.

Научный сотрудник Центра цивилизационных и культурных исследований, кандидат политических наук Нарек Сукиасян в комментарии для The Insider отмечает, что самым практичным выходом выглядит юридическое закрепление нынешнего положения дел, однако этому мешают позиция Баку и необходимость референдумов:

«Вопрос советских анклавов по-прежнему остается одной из ключевых тем в армяно-азербайджанском нормализационном процессе. Речь идет о нескольких небольших населенных пунктах, принадлежавших советскому Азербайджану и оказавшихся на территории Армении, и об одном более крупном армянском анклаве, который был административным эксклавом советской Армении, окруженным азербайджанской территорией. Сегодня все они де-факто инкорпорированы в состав той страны, внутри которой находятся, а их население покинуло эти места на заре независимости. На армянской стороне анклавы занимают стратегическое положение: через них проходят трассы, ведущие в Грузию на севере и в Иран на юге. С учетом этого наиболее практичным выходом выглядит юридическое закрепление нынешнего положения дел, на что намекал и Пашинян в своем заявлении. Однако на этом пути есть ряд препятствий. Во-первых, судя по прежним заявлениям азербайджанского президента, Баку намерен твердо добиваться контроля над своими анклавами в Армении. Хотя практического смысла в них немного, дальняя цель может состоять в том, чтобы создавать логистические помехи, влиять на внутриполитическую дискуссию в Армении и вдобавок получить господствующие высоты на армянской территории. Во-вторых, такой сценарий предполагает изменение территории обеих стран, а это в обоих случаях требует одобрения на референдумах. Следовательно, всё не сведется к договоренности на высшем уровне, и процесс вполне может зайти в тупик. Учитывая, что за последние два года делимитация и демаркация границы не продвинулись ни на шаг, вряд ли вопрос анклавов станет приоритетом двусторонних переговоров в краткосрочной перспективе. Азербайджан, вероятно, также не спешит с демаркацией, поскольку контролирует более 250 кв. км армянской территории, занятых им в ходе нападений начиная с 2020 года».

В свою очередь руководитель Департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Ариф Юнусов в беседе с The Insider счел предложение Пашиняна выполнимым и говорит, что демаркация границы уже движется в этом направлении: