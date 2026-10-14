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Новости

Армения и Азербайджан должны обменяться анклавами и отказаться от взаимных претензий — Пашинян

The Insider
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян описал, каким должен быть мир между Арменией и Азербайджаном после подписания и ратификации мирного соглашения. По его словам, делимитация и демаркация границы на основе Алма-Атинской декларации должны привести к тому, что площадь Армении составит 29 743 км².

Пашинян считает, что ни с одной стороны границы не должно остаться анклавов и эксклавов, — для этого две страны должны обменяться территориями в точно соразмерных пропорциях. Он также выступил за открытие всех дорог и коммуникаций. Речь идет в том числе о транзите из Армении в Армению через азербайджанскую территорию и из Азербайджана в Азербайджан — через армянскую.

Еще одним условием премьер назвал полный отказ Еревана и Баку от любых требований друг к другу. В их числе он упомянул как логику «Карабах, Гардман, Ширван, Нахичеван», так и логику «Западного Азербайджана».

Самым важным Пашинян назвал вопрос о том, реально ли придать миру именно такой облик. После контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Туркменистане у него, по его словам, сложилось первоначальное впечатление, что такая возможность есть. Премьер заявил:

«В ближайшее время мы будем заняты тем, чтобы реализовать эту возможность и претворить ее в реальность».

Первый участок границы стороны предварительно согласовали в апреле 2024 года, а в августе 2025-го МИД двух стран опубликовали проект мирного договора, по которому Ереван и Баку обязуются уважать границы друг друга согласно Алма-Атинским соглашениям.

Старший научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян тогда говорил The Insider, что советские границы серьезно расходятся с реальными. По его оценке, в 2021–2022 годах Азербайджан захватил около 220 км² территории Армении и примерно столько же — в 1990-е, а Армения контролирует 200–300 км² бывшей Азербайджанской ССР. Обмен этими территориями, по словам эксперта, потребует разрушить оборонительные линии.

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Публикация:«Армения и Азербайджан должны обменяться анклавами и отказаться от взаимных претензий — Пашинян»

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