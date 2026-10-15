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Власти Петербурга запретили иностранцам работать в фитнес-клубах, парикмахерских и магазинах

The Insider
Фото: PhotoXPress

Фото: PhotoXPress

Администрация Санкт-Петербурга официально запретила иностранным гражданам с трудовым патентом работать в ряде сфер: от медицины до розничной торговли. Об этом со ссылкой на документ пишет «Фонтанка». 

Запрет распространяется на занятость в сферах медицины, парикмахерских услуг, косметологии, а также розничной торговли и физкультуры и оздоровления. Он будет действовать до конца этого года. 

В Смольном объяснили такие меры борьбой с «теневой занятостью». В августе прошлого года в городе аналогичный запрет ввели для таксистов и курьеров. 

По версии городских властей, такой подход поможет сформировать «прозрачный, регулируемый рынок труда», где рабочие места будут создаваться для граждан РФ. 

Ограничения не распространяются на граждан государств — членов ЕАЭС и на иностранцев (включая высококвалифицированных специалистов) с разрешением на работу. 

Это решение петербургских властей укладывается в тенденцию общей федеральной миграционной политики. Новая волна ужесточений последовала за терактом в «Крокус Сити Холле» в марте 2024-го. За неполные два года Госдума приняла не менее 30 законов в миграционной сфере.

В октябре стало известно, что правительство сократило квоту на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание (РВП) в 2027 году на 21%. За последние годы она сократилась более чем в четыре раза. 

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Публикация:«Власти Петербурга запретили иностранцам работать в фитнес-клубах, парикмахерских и магазинах»

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