Правительство России сократило на 21% квоту на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание (РВП) в 2027 году — с 3802 до 3010 разрешений. Как сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства, одновременно уменьшен резерв квоты — с 1140 до 900 разрешений. Речь идет об одном из способов легализации иностранцев, которые хотят не просто приезжать в Россию на заработки, а получить право на длительное проживание в стране.

За последние годы квота сократилась более чем в четыре раза: в 2023 году она составляла 13 295 разрешений, в 2024-м — 10 595, в 2025-м — 5500, а в 2026-м — 3802. На 2027 год Москве выделено 500 разрешений, Подмосковью — 250. При этом в Санкт-Петербурге квоту уменьшили вдвое: со 100 до 50 разрешений, а в Ленинградской области — с 50 до 25.

Разрешение на временное проживание позволяет иностранцу жить в России в течение трех лет и работать без оформления трудового патента, как правило, в регионе выдачи разрешения. В дальнейшем обладатель РВП при соблюдении установленных законом условий может получить вид на жительство. Однако квота распространяется не на всех иностранцев: например, граждане Казахстана, Молдовы и Украины могут получить РВП без ее учета, а некоторые категории иностранцев имеют право сразу оформить вид на жительство. Большинство трудовых мигрантов используют другие основания для пребывания и работы в России, поэтому сокращение квоты не означает сопоставимого уменьшения числа иностранных работников.

Решение принято на фоне последовательного ужесточения российской миграционной политики. В сентябре 2025 года министр экономического развития Максим Решетников заявил, что власти намерены перейти к модели трудовой миграции по принципу «приехал — заработал — уехал». Он подчеркнул, что Россия не обязана обеспечивать интеграцию семей иностранных работников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту позицию и заявил, что трудовые мигранты не должны привозить в страну свои семьи.

С 2024 года Госдума приняла не менее 30 законов в миграционной сфере. В частности, возможность трудовых мигрантов и членов их семей оставаться в России связали с уровнем дохода, а налоговые органы обязали передавать МВД сведения о заработках иностранцев. В России также заработал «реестр контролируемых лиц» для иностранцев, подлежащих высылке, а новая миграционная служба МВД получила право запрашивать по решению суда сведения о банковских счетах и операциях мигрантов.