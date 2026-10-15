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Трамп расспрашивает союзников о главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и обсуждает ее замену — Politico

The Insider
Фото: Evan Vucci, Associated Press

Фото: Evan Vucci, Associated Press

Президент США Дональд Трамп выясняет у союзников, как они оценивают работу главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, и размышляет о том, кто мог бы её заменить. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырёх человек, знающих о таких разговорах. Отмечается, что подобных звонков стало больше по мере приближения ноябрьских промежуточных выборов — в частных беседах Трамп жалуется на низкие рейтинги.

Среди возможных преемников президент называл своего заместителя главы аппарата Стивена Миллера и президента бейсбольного клуба New York Yankees Рэнди Левина. Рассматриваются также Стив Уиткофф, Билл Пулти и экс-спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. По данным издания, Трампа подталкивают к решению соперники Уайлс и те, кто считает, что пострадал от ее действий.

Недовольство президента усилили публикации о том, что его давние советники, включая близких к Уайлс Джеймса Блэра и Криса Ласивиту, зарабатывают на зарубежном консалтинге. Они работали на Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине. По данным FT, ее интересы представляет и дочь главы аппарата Кэти Уайлс. Один из собеседников Politico утверждает, что Трамп об этом не знал, а соперники Уайлс позаботились, чтобы новости дошли до президента.

Сам Трамп назвал материал фейком и поддержал главу аппарата. Он заявил:

«Сьюзи Уайлс — мой преданный глава аппарата, который работает на этой должности дольше всех. Она со мной с самого начала, она мой доверенный советник и пользуется моим ПОЛНЫМ доверием».

Пресс-секретарь Белого дома Даниэль Альварес сказала, что анонимные источники «ничего не знают».

4 октября «Союз независимых социал-демократов» пророссийского политика Милорада Додика победил на выборах в Республике Сербской, сообщал Balkan Insight. Додик поблагодарил за это Трампа и Владимира Путина. Ранее США сняли с него санкции, введенные за коррупцию и сепаратизм.

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Публикация:«Трамп расспрашивает союзников о главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и обсуждает ее замену — Politico»

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