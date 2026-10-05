Пророссийские силы Додика победили на выборах в Республике Сербской. «Босния и Герцеговина — в состоянии дисфункции» — политолог

На выборах в Республике Сербской (РС) — одном из двух энтитетов Боснии и Герцеговины (БиГ) — победил «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) пророссийского политика Милорада Додика. Об этом сообщает Balkan Insight. Силы, подконтрольные бывшему президенту РС, одержали победу на выборах за место в президиуме БиГ от сербской автономии, на выборах президента и в парламент РС. За эти результаты Додик, которому в 2025 году на шесть лет запретили занимать государственные посты, поблагодарил президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Балканский политолог Александр Джокич пояснил The Insider, что итоги голосования в РС сохранят БиГ «в состоянии дисфункции».

В БиГ прошли выборы в президиум и парламент республики, в два региональных законодательных органа и выборы президента Республики Сербская. На выборах в президиум БиГ от общины боснийских мусульман победил Денис Бечирович, который до этого уже занимал должность председателя этого органа власти — ключевого в стране. Хорватскую общину в президиуме, судя по предварительным результатам, будет представлять Дарияна Филипович. А от РС, как и в прошлом составе, там будет заседать Желька Цвиянович — соратница Милорада Додика.

Согласно Дейтонским соглашениям от 1995 года, обязанности главы государства исполняют одновременно представители трех общин — боснийских мусульман, хорватов и сербов, а сама страна разделена на два энтитета — Федерацию Боснии и Герцеговины (населенную боснийскими мусульманами и хорватами) и Республику Сербскую — и особую административную единицу округ Брчко, находящийся под международным управлением.

Как отмечает Balkan Insight, именно выборы в РС были ключевыми для будущей конфигурации власти в БиГ. В итоге голосование в сербской автономии показало, что лидер СНСД Милорад Додик, несмотря на действующий в его отношении запрет баллотироваться и занимать государственные должности, полностью сохранил влияние в регионе.

Помимо победы его соратницы Жельки Цвиянович на выборах в президиум БиГ от РС, в борьбе за пост президента сербской автономии первое место занял Саво Минич — действующий премьер-министр региона. Оба политика баллотировались от СНСД. Кроме того, СНСД, по предварительным результатам, побеждает и на выборах в Народную скупщину — парламент РС.

Додик, комментируя результаты голосования, заявил «о победе на всех уровнях» и объяснил успехи своей партии поддержкой Дональда Трампа и Владимира Путина. Он отметил:

«Если бы не великолепная победа Трампа, мы, вероятно, сегодня были бы политически мертвы, но благодаря новой обстановке мы теперь победители».

Как поясняет Balkan Insight, речь, в частности, идет о снятии санкций США с Додика и других политиков из СНСД, ранее введенных за коррупцию и призывы к сепаратизму.

Балканский политолог Александр Джокич заявил The Insider, что результаты выборов в БиГ в целом, и особенно в РС, сохранят раскол и противоречия в руководстве страны и не позволят ей двигаться вперед, в том числе по пути евроинтеграции.

«Босния и Герцеговина, будучи разделенной ветократией, не может двигаться вперед. Выборы лишь подтвердили давно существующее состояние. На данный момент Босния находится в состоянии дисфункции и вообще не движется к централизации власти. Напротив, всё идет к ее дальнейшему разделению. США регулируют этот процесс, а Европа не хочет им противостоять по вопросу БиГ, который, можно сказать, для нее сегодня второстепенен. Что же до евроинтеграции, то на самом деле здесь БиГ идет в пакете с Сербией. А Сербия пока не встала на путь евроинтеграции твердо».

В начале сентября между БиГ и Сербией случился скандал. Как сообщал The Insider, министр иностранных дел БиГ Эльмедин Конакович объявил об отзыве персонала посольства страны в Сербии. Он заявил, что в дипмиссии останутся только посол и консул, и то лишь потому, что у него нет полномочий их отозвать. Такое решение было вызвано проведением в Белграде торжественных похорон бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного Международным трибуналом по бывшей Югославии и умершего в тюремной больнице в Гааге.

Депутат боснийского парламента от Республики Сербской Радован Ковачевич заявил тогда, что Конакович может разорвать отношения только Федерации (одного из двух энтитетов БиГ) с Сербией, тогда как отношения РС с Белградом останутся на самом высоком уровне.