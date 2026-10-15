«Получим еще одну большую базу с персональными данными, которые могут использовать в разных целях» — адвокат о законопроекте для ФСИН

Правительство России внесло законопроект, который позволит Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) собирать персональные данные, включая биометрию, без согласия подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Проект закона № 460-9 опубликован на сайте Госдумы. Поправки также создают правовую основу для централизованного хранения и обработки ФСИН биометрических данных, следует из пояснительной записки к документу. Опрошенные The Insider правозащитники пояснили, что ключевая цель поправок — позволить ФСИН создать единую большую базу персональных данных, которую можно будет использовать в совершенно различных целях.

Во внесенных правительством поправках к действующему законодательству в сфере уголовно-исполнительной системы предлагается дополнить правовые акты следующей формулировкой:

«В целях осуществления идентификации и (или) аутентификации подозреваемых, обвиняемых и осужденных персональные данные указанных лиц, в том числе их биометрические персональные данные, обрабатываются учреждениями, исполняющими наказания, без согласия соответствующего субъекта персональных данных».

Из пояснительной записки к документу также следует, что правительство готовит правовую основу для создания ФСИН единой базы персональных данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В ней говорится, что территориальные органы уголовно-исполнительной системы и подведомственные ей учреждения обрабатывают биометрические данные поступающих к ним людей, а системы контроля доступа с возможностью идентификации личности по биометрическим параметрам установлены более чем в 450 исправительных учреждениях и СИЗО. В записке отмечается:

«При этом межведомственное взаимодействие, централизованное хранение и обработка биометрических персональных данных во ФСИН России в настоящее время не предусмотрены, биометрические персональные данные хранятся и обрабатываются в учреждениях УИС. Реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит создать правовую основу для осуществления в повседневной деятельности учреждений, исполняющих наказания, и СИЗО идентификации и (или) аутентификации подозреваемых, обвиняемых, осужденных с использованием биометрических персональных данных, необходимых для контроля перемещений указанных лиц, обеспечения безопасности и предотвращения случаев противоправных действий».

Как пояснил The Insider адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов, уже сейчас все привлекаемые к уголовной ответственности могут быть подвергнуты обязательной дактилоскопической и геномной регистрации. На практике это означает, что после привлечения к ответственности «откатывают» пальцы, ладони и берут ДНК. Он отметил:

«Похоже, что этой законодательной новеллой власти хотят сделать из ФСИН основной орган по обработке таких данных, позволив им собирать данные не только у осужденных, но и у подозреваемых и обвиняемых. Формально это делается с целью упрощения функционирования учреждений ФСИН (аутентификация содержащихся в учреждениях людей по их биометрии), однако на практике мы получим еще одну большую базу с персональными данными, которые могут использоваться в различных целях».

Бывший ведущий аналитик УФСИН по Москве Анна Каретникова в комментарии The Insider сказала, что, скорее всего, на жизни заключенных внесенные поправки никак не отразятся, поскольку предоставление личных биометрических данных и так было обязательным для, например, осуществления оперативно-розыскной деятельности (ОРД), которая прямо возложена на оперативные службы учреждений УИС. Однако она подчеркнула:

«ФСИН этим проектом просто устраняет правовой пробел и получает право на ведение централизованной базы данных и их обработку на уровне всей службы, а не отдельных учреждений».

На сайте Госдумы указывается, что отзывы, предложения и замечания к законопроекту должны быть представлены до 27 октября 2026 года. В случае его принятия он вступит в силу через 180 дней после опубликования закона.