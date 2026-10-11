Экс-начальнику колонии в Ангарске, где до смерти избили заключенного, ужесточили обвинение. В деле фигурирует первый замглавы ГУФСИН области

Шведкову, его бывшему заместителю по оперативной работе Сергею Юрину и начальнику оперативного отдела Артему Ермакову вменяют превышение полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из иной личной заинтересованности (пункты «в», «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ). Бывшему заместителю начальника колонии по тылу Евгению Тараканову предъявили обвинение по той же статье, но без признака группового преступления. Согласно опубликованному Курьяновым уведомлению от 9 октября, следственные действия по делу завершены, материалы готовят для ознакомления обвиняемых и потерпевшей.

Дело связано с гибелью 28-летнего Николая Шайхутдинова, отбывавшего наказание за кражу велосипеда. По данным «Людей Байкала», руководство ИК-15 незаконно размещало в карантинном отделении, предназначенном для вновь прибывших заключенных, осужденных, сотрудничавших с администрацией. Они должны были принуждать новичков соблюдать требования администрации, в том числе с помощью физического насилия и психологического давления.

В феврале 2023 года один из таких заключенных, Анатолий Макагонов, ударил Шайхутдинова по лицу. Тот упал, ударился головой о деревянную дверь и ее порог, получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. Через 10 дней он умер в больнице. Как сообщали «Люди Байкала», на следующий день после избиения Шведков и Юрин опрашивали заключенных об обстоятельствах произошедшего, а Ермаков требовал от них не рассказывать следователям о противоправных действиях сотрудников колонии.

Заключенный Макагонов на суде подтвердил, что администрация поручила ему и другим осужденным проводить беседы с новичками о соблюдении режима и получать сведения о запрещенных предметах. При этом он утверждал, что ударил Шайхутдинова рефлекторно, защищаясь от нападения. Суд отверг эту версию, установив, что потерпевший не применял к Макагонову насилия.

В мае 2024 года Ангарский городской суд признал Макагонова виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему год лишения свободы. С учетом отмены условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору окончательное наказание составило полтора года колонии строгого режима.

Первоначально сотрудников ФСИН обвиняли в превышении должностных полномочий, повлекшем смерть человека, однако позднее обвинение смягчили до халатности. В декабре 2025 года Иркутский областной суд приговорил Шведкова, Юрина и Ермакова к 4 годам колонии-поселения каждого, а сотрудничавшего со следствием Тараканова — к 3 годам. В июле 2026 года Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил приговор и вернул дело прокурору для переквалификации обвинения на более тяжкую статью.