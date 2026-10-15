Госдума приняла закон, разрешающий банкам передавать сторонним IT-компаниям данные клиентов без их согласия

Госдума 14 октября приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет банкам и другим финансовым учреждениям передавать сторонним организациям персональные данные клиентов и информацию, составляющую банковскую тайну. Согласие клиентов при этом не требуется.

Согласно документу, передавать данные на обработку можно только аккредитованным IT-компаниям и банкам с универсальной лицензией, более 50% голосов в которых прямо или косвенно контролируют государство, регионы, муниципалитеты или граждане России, у которых нет другого гражданства. Серверы компании-исполнителя должны находиться на территории России.

Финансовая организация должна заранее уведомить ЦБ о намерении привлечь стороннюю компанию для обработки данных, приложив заключение об операционном аудите исполнителя. Проводить такой аудит могут организации с лицензией Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) или ФСБ.

Российские банки с универсальной лицензией, которые находятся под контролем иностранных банков, смогут поручать обработку данных иностранному банку, но для этого потребуется разрешение ЦБ, ФСБ и Росфинмониторинга. Также у ЦБ должно быть соглашение об обмене информацией с регулятором страны, где фактически находится такой банк.

Правительство России 19 сентября утвердило единый электронный формат, по которому банки будут передавать информацию по запросам ФСБ, МВД и других силовых ведомств. Помимо сведений о счетах и денежных переводах, предусмотрена передача технических данных об устройствах клиентов: IP- и MAC-адресов, данных SIM-карты, номера телефона и IMEI, а также адресов и географических координат банкоматов, в которых проводились операции.

В октябре Национальный совет финансового рынка (НСФР), представляющий интересы российских банков, пожаловался ФАС на крупнейших операторов связи. Финансисты считают незаконной угрозу блокировки звонков клиентам банков, которые не заключили платные договоры на маркировку вызовов. Как установил The Insider, в сентябре Девятый арбитражный апелляционный суд вынес два решения в пользу МТС и «Вымпелкома» по аналогичным спорам о платной маркировке звонков. В одном из них суд признал законным взимание трех отдельных платежей за телефонный вызов: за соединение, обработку массового звонка и отображение информации о звонящей организации.

В письме, направленном ФАС 12 октября, НСФР обвинил МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Т2 в предполагаемом злоупотреблении коллективным доминирующим положением на рынке связи. По мнению объединения, операторы согласовали действия по блокировке звонков крупных банков, которые отказались заключать платные договоры на маркировку.