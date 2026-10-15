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Верховная рада приняла налоговые законы, призванные открыть Украине доступ к €4 млрд от ЕС и $1,6 млрд от МВФ

The Insider
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Верховная рада Украины одобрила пакет налоговых законопроектов, от которых зависит выделение Киеву новых средств Евросоюзом и Международным валютным фондом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов Украины. Принятие законов позволит стране получить в этом году €4 млрд ($4,3 млрд) от ЕС и $1,6 млрд от МВФ.

По оценке МВФ, в 2027 году дефицит украинского бюджета превысит $30 млрд. Евросоюз готов помочь его покрыть только после того, как Киев проведет экономические реформы и ужесточит бюджетную политику. Отмечается, что внимание западных кредиторов усилилось и из-за череды коррупционных скандалов за последний год, в которых фигурировали видные политики, в том числе соратники президента Владимира Зеленского. Новые законы призваны снять эти опасения, прежде всего в части отмывания денег.

Пакет рассматривался в ускоренном порядке на сессии парламента, которая идет с понедельника. Он должен убедить западных доноров и кредиторов, что Украина наводит порядок в финансовой системе, пока Владимир Путин продолжает полномасштабное вторжение в страну.

В основном в пакет вошли наименее спорные пункты более амбициозного плана реформ на 2026 год. Его представили в декабре прошлого года. Ряд требований европейских партнеров законы обошли стороной — в частности, пересмотр процедуры отбора генпрокурора. Предыдущий генпрокурор фигурировал в коррупционных скандалах.

14 сентября Зеленский отстранил генпрокурора Руслана Кравченко, который перед этим подписал подозрение директору НАБУ Семёну Кривоносу и уехал за границу. Кравченко утверждал, что президент ранее давил на него, чтобы подозрение не было подписано. Исполняющим обязанности генпрокурора назначили руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.

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Публикация:«Верховная рада приняла налоговые законы, призванные открыть Украине доступ к €4 млрд от ЕС и $1,6 млрд от МВФ»

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