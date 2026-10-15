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Новости

Генпрокуратура передумала изымать российские активы нового главы FIDE — РБК

The Insider
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Российская Генпрокуратура отказалась от иска о конфискации имущества президента FIDE Тимура Tурлова. Об этом пишет РБК со ссылкой на своего корреспондента в Тверском районном суде Москвы. 

Об иске стало известно в начале этого месяца — спустя несколько дней после того, как Турлов был избран новым главой Международной шахматной федерации (FIDE). 

Ответчиками по нему были сам Тимур Турлов, управляющий активами в РФ Аркадий Щукин и компании «В-Эмпирикал Холдинг Корп.», «Фридом Холдинг Корп.» и «Фридом финанс Европа Лтд». Турлов строил свой инвестиционный и брокерский бизнес в России с 2010-х годов. После начала войны он получил гражданство Казахстана и отказался от российского паспорта, а его «Фридом Холдинг Корп.» отделила российские активы от зарубежных. 

Когда стало известно об иске, в компании заявили, что «недоумевают» по этому поводу, но «существенных рисков» для бизнеса не видят: 

«Будем изучать этот вопрос. Активов в России у нас нет, сам холдинг не ведет деятельности в РФ».

С чем были связаны претензии Генпрокуратуры, однако, неясно. Газета «Коммерсантъ» писала, что поводом для внимания со стороны ведомства могли стать пожертвования Турлова в пользу Украины. Его хотели признать экстремистом, а его активы на этом основании — конфисковать. 

В конце сентября, Турлов был избран президентом Международной шахматной федерации. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, который ушел этим летом после того, как попал под санкции ЕС.

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Публикация:«Генпрокуратура передумала изымать российские активы нового главы FIDE — РБК»

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