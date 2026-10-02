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Генпрокуратура намерена конфисковать российские активы нового главы FIDE Тимура Турлова — «Ъ»

The Insider
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Генпрокуратура в России добивается конфискации активов казахского бизнесмена Тимура Турлова, избранного на прошлой неделе главой Международной шахматной федерации (FIDE). Его проверяют на экстремизм из-за пожертвований в Украину. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». 

Соответствующий административный иск был подан в Тверской районный суд Москвы. Карточку дела The Insider обнаружил и на сайте суда. Иск был зарегистрирован на прошлой неделе, 24 сентября. 

Иллюстрация к материалу

Ответчиками по делу выступают сам Тимур Турлов, управляющий активами в РФ Аркадий Щукин, компании «В-Эмпирикал Холдинг Корп.», «Фридом Холдинг Корп.» и «Фридом финанс Европа Лтд». Суть иска пока не ясна, официальных комментариев со стороны суда или Генпрокуратуры тоже не было. 

Источники «Ъ», однако, утверждают, что иск может быть направлен на признание Турлова экстремистом. Это позволило бы прокуратуре конфисковать его активы в России. 

Турлову 38 лет, он родился в Москве, но сейчас является гражданином Казахстана, отказавшись от российского паспорта после начала полномасштабной войны в Украине. Он неоднократно делал крупные пожертвования в пользу Украины. Это и может послужить причиной пристального внимания со стороны российских силовиков. 

На прошлой неделе, 26 сентября, Турлов был избран президентом Международной шахматной федерации. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, который ушел этим летом после того, как попал под санкции ЕС.

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Публикация:«Генпрокуратура намерена конфисковать российские активы нового главы FIDE Тимура Турлова — «Ъ»»

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