Коллекция музея «Херсонес Таврический» полностью переехала в новое фондохранилище. Речь идет о 218 тысячах украденных у Украины экспонатов

Коллекция музея заповедника «Херсонес Таврический» полностью переехала в новое фондохранилище. Об этом в интервью РИА «Новости Крым» рассказала директор музея-заповедника в оккупированном Россией Крыму Елена Морозова. Она отметила, что фондохранилище расположено на территории хоры Херсонеса, где когда-то располагались сельскохозяйственные земли древнегреческого полиса. Ранее Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил древний город Херсонес и его хору в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, из-за отсутствия доступа Украины к объекту.

Морозова в видеоинтервью заверила, что коллекция «Херсонеса Таврического» полностью переехала в новое фондохранилище. По ее словам, оно соответствует стандартам музейного дела и построено на хоре Херсонеса — бывших земледельческих угодьях древних греков. Она заявила:

«Эту территорию мы сейчас благоустраиваем. Она станет продолжением основной экспозиции городища и предвосхитит посещение самого фондохранилища. Там восстанавливают плантажные стенки, где когда-то выращивали виноград и многие другие культуры. Все это поможет посетителям больше узнать о жизни и развитии Херсонеса».

Как сообщало госагентство ТАСС, переезд коллекции в новое здание фондохранилища начался еще в марте 2025 года. Согласно информации музея, коллекция насчитывает более 218 тысяч экспонатов.

Хора Херсонеса, где было построено фондохранилище, числится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как украинский объект. В июле 2026 года Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил древний город Херсонес Таврический и его хору в аннексированном Россией Крыму в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой.

В ЮНЕСКО заявили, что новое строительство и связанные с ним масштабные археологические раскопки привели к значительной утрате аутентичности и целостности памятника. Работы проводились без разрешения компетентных украинских органов, а возникшую угрозу организация признала установленной. В ЮНЕСКО призвали все стороны, имеющие отношение к сохранности объекта, воздерживаться от действий, способных нанести ему дальнейший необратимый ущерб.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига тогда приветствовал решение ЮНЕСКО. Он написал на своей странице в Twitter, что Херсонес повреждается и разрушается российскими оккупационными властями, и заявил, что решение должно способствовать международному сотрудничеству для защиты памятника.

Украинские власти ранее обвинили Россию в разграблении музея. Сообщалось о вывозе оккупационными властями из музея «Херсонес Таврический» золота византийского периода, древних костей, глины и других материалов, а также о проведении на территории заповедника незаконных археологических раскопок.

Херсонес был основан дорийскими греками в V веке до н. э. и считается одним из важнейших античных памятников Северного Причерноморья. ЮНЕСКО включила город и прилегающие сельскохозяйственные территории — хору — в список Всемирного наследия в 2013 году. После аннексии Крыма в 2014 году организация лишилась доступа к объекту и оценивала происходящие изменения, в частности, с помощью спутниковых снимков. Мониторинг показал, что на территории памятника и в его охранных зонах появились крупные новые сооружения, а археологические работы продолжались с 2014 года.

В 2024 году российские власти открыли рядом с руинами музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», построенный Минобороны России. Проект занимал территорию более 23 гектаров и включал музеи, амфитеатр и молодежные центры. Украинская служба Би-би-си сообщала, что комплекс возвели на территории древнегреческих храмов и городского некрополя с уникальными могильно-мемориальными сооружениями. По словам археологов, на участке с культурным слоем глубиной до 10 метров, где могли находиться десятки тысяч артефактов, работали бульдозеры.