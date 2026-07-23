ЮНЕСКО включила Херсонес в оккупированном Крыму в список Всемирного наследия под угрозой из-за российского строительства

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил древний город Херсонес Таврический и его хору (сельскохозяйственные земли, принадлежащие полису) в аннексированном Россией Крыму в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Решение принято на проходящей в южнокорейском Пусане 48-й сессии комитета.

В ЮНЕСКО заявили, что новое строительство и связанные с ним масштабные археологические раскопки привели к «значительной утрате аутентичности и целостности» памятника. Работы проводились без разрешения компетентных украинских органов, а возникшую угрозу организация признала установленной. В ЮНЕСКО призвали все стороны, имеющие отношение к сохранности объекта, воздерживаться от действий, способных нанести ему дальнейший необратимый ущерб.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение ЮНЕСКО. Он написал на своей странице в Twitter (Х), что Херсонес повреждается и разрушается российскими оккупационными властями, и заявил, что решение должно способствовать международному сотрудничеству для защиты памятника.

Херсонес был основан дорийскими греками в V веке до н.э. и считается одним из важнейших античных памятников Северного Причерноморья. ЮНЕСКО включила город и прилегающие сельскохозяйственные территории — хору — в список Всемирного наследия в 2013 году. После аннексии Крыма в 2014 году организация лишилась доступа к объекту и оценивала происходящие изменения, в частности, с помощью спутниковых снимков. Мониторинг показал, что на территории памятника и в его охранных зонах появились крупные новые сооружения, а археологические работы продолжались с 2014 года.

В 2024 году российские власти открыли рядом с руинами музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», построенный Минобороны России. Проект занимал территорию более 23 гектаров и включал музеи, амфитеатр и молодежные центры. Украинская служба Би-би-си сообщала, что комплекс возвели на территории древнегреческих храмов и городского некрополя с уникальными могильно-мемориальными сооружениями. По словам археологов, на участке с культурным слоем глубиной до 10 м, где могли находиться десятки тысяч артефактов, работали бульдозеры.