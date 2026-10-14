Эстония попросит Латвию перекрыть резервный газопровод России в Калининград

Через юго-восточную часть Эстонии проходит 22-километровый участок газопровода, который служит России резервным маршрутом для поставок газа в Калининградскую область, выяснила газета Eesti Ekspress. Узнав об этом от журналистов, премьер-министр Кристен Михал заявил, что хочет добиться вывода трубы из эксплуатации.

Участок состоит из двух труб диаметром 70 см и принадлежит эстонскому оператору Elering. Он проходит примерно в полукилометре от пограничного пункта Лухамаа, а дальше газ идет через Латвию и Литву в Калининград, где питает местные газовые электростанции. По действующему соглашению Россия может пользоваться этим маршрутом, если не работает прямой газопровод через Литву или плавучий терминал в Калининграде.

Газ шел по трубе в том числе 11 июля, когда на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали новые оборонные планы. Сейчас поставок по этому маршруту нет, но Россия по-прежнему может бронировать мощности.

По данным издания, никто из эстонских политиков, отвечавших за отрасль в последние годы, не знал о схеме. Михал поручил министру энергетики и окружающей среды Эрки Кельдо договориться с Латвией, на территории которой находится запорный клапан, чтобы соединение больше не открывали для транзита. Если договориться не удастся, Эстония может ввести национальные санкции. Кельдо предупредил, что Россия может использовать закрытие трубы в информационной войне против стран Балтии.

В октябре 2025 года «Литовские железные дороги» (LTG) объявили, что прекратят транзит нефтепродуктов «Лукойла» в Калининградскую область из-за санкций США и Великобритании против компании. В 2024 году LTG перевезла в эксклав 371 тысячу тонн нефтепродуктов, из которых 345 тысяч тонн пришлось на «Лукойл».