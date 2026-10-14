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Новости

Uber начала испытывать беспилотные такси в Манчестере в Великобритании

The Insider
Фото: Avride

Фото: Avride

Компания Uber начала тестировать беспилотные автомобили на улицах Манчестера, пишет The Guardian. По городу на северо-западе Англии уже ездят первые машины с технологиями партнеров Uber — компаний Pony и Verne. Вместе с ними Uber недавно запустила в Загребе первый в Европе сервис роботакси. Пока автомобили составляют карту улиц, за рулем сидит водитель-испытатель, а пассажиров они не перевозят. В Uber заявили:

«Мы рады сделать первый шаг к тому, чтобы эта технология стала доступна людям по всей Великобритании».

Заявку на перевозку пассажиров в Манчестере компания пока не подавала. Машины ездят по государственной лицензии, полученной через Агентство по стандартам водителей и транспортных средств (DVSA) и Министерство транспорта. К концу 2026 года Uber рассчитывает предлагать поездки на роботакси в 15 городах мира, в основном в США и на Ближнем Востоке.

В транспортном управлении Большого Манчестера сообщили, что о возможном интересе компаний к беспилотным такси там знают, хотя заявок пока не поступало. В ведомстве подчеркнули, что безопасность остается главным приоритетом и что ему понадобятся «надежные гарантии» того, что машины не будут угрожать жителям.

В Лондоне против роботакси выступает всё больше водителей Uber, профсоюзов и политиков. Профсоюзы GMB и ADCU предупредили, что работы лишатся тысячи водителей, и потребовали поддержать пострадавших. Транспортный комитет Лондонской ассамблеи на этой неделе призвал правительство передать полномочия по регулированию беспилотных такси на местный уровень, указав на значительную неопределенность в отношении их заявленных преимуществ.

В начале сентября Uber запустила роботакси в Лондоне совместно с британским стартапом Wayve, сообщали The Guardian и The New York Times. На первом этапе в британской столице работали 15 автомобилей, в каждом из которых находился водитель, готовый взять управление на себя.

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Публикация:«Uber начала испытывать беспилотные такси в Манчестере в Великобритании»

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