Tesla начала перевозки пассажиров на роботакси без руля и педалей

Tesla начала предлагать платные поездки на автомобиле без руля, который управляется без прямого участия человека, пишет The New York Times. Компания отмечает, что двухместный Cybercab теперь можно вызвать «для поездок по делам, на работу и не только». В салоне также предусмотрено место для «клюшек для гольфа, самокатов и другого багажа».

О начале производства Cybercab на заводе в Остине, штат Техас, Tesla объявляла в июле. Однако массово пересесть на этот автомобиль американцы пока не смогут — в нём нет привычных органов управления, поэтому легально ездить на нём частным лицам в США практически невозможно. Большинство штатов требуют отдельного разрешения на эксплуатацию машин без руля и педалей, если вообще его выдают.

Как отмечается, Cybercab — важная часть давней идеи главы Tesla Илона Маска о полностью беспилотных автомобилях, и на этой ставке фактически держится вся рыночная капитализация компании — $1,5 трлн, что делает Tesla самым дорогим автопроизводителем в мире, в разы обгоняющим Toyota. При этом с начала года акции Tesla подешевели почти на 20% — инвесторы сомневаются, что компания сможет конкурировать с Waymo, которая уже возит пассажиров на 4 тыс. беспилотных машин в 14 городах США.

Дизайн Cybercab представили два года назад, обещая цену ниже $30 тыс. — это первая полностью новая пассажирская модель Tesla после Cybertruck в 2023 году. Пока что основным покупателем Cybercab, судя по всему, останется сама Tesla: машину планируют использовать в сервисе Robotaxi, который работает в шести городах, включая Остин, Даллас, Хьюстон и Майами. По данным властей Техаса, у компании есть разрешение на эксплуатацию 314 машин без водителя, но большинство из них — это Model Y, а Cybercab среди них всего 45.

Как и в сервисах Waymo и Zoox от Amazon, беспилотники Tesla всё равно не обходятся без людей. За автомобилями следят операторы в командном центре, готовые вмешаться при ошибке системы, а обслуживают и чинят машины тоже сотрудники-люди. В июле федеральные регуляторы разрешили Zoox использовать на дорогах США до 2500 беспилотников собственной конструкции. NYT пишет, что если Tesla захочет расширить парк Cybercab, ей, вероятно, тоже понадобится аналогичное разрешение, которого компания пока не получила.