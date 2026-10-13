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Новости

Эфиопская армия дошла до пограничного с Эритреей города Зеламбеса, который раньше контролировали проэритрейские повстанцы

The Insider
Иллюстрация к материалу

Эфиопские правительственные войска дошли до города Зеламбеса на границе с Эритреей, ранее находившегося под контролем тыграйских повстанцев, пишет Reuters со ссылкой на шесть источников. Среди них четверо человек, поддерживающих связь с жителями, дипломат и эксперт по конфликту, общающийся с воюющими сторонами. В городе живут около 15 тысяч человек.

Очевидцы и мониторинговая организация сообщали, что на прошлой неделе в Зеламбесу вошли эритрейские военные, чтобы поддержать повстанцев. Остаются ли там эритрейцы или повстанцы во вторник, 13 октября, неясно. Представитель проправительственного ополчения контроль армии над городом не подтвердил.

Эфиопия обвиняет Эритрею в поддержке повстанцев и сообщила Совбезу ООН, что эритрейские войска продвинулись на 60 км вглубь страны. Эритрея это отрицает и расценила обвинения как объявление войны. Глава эритрейского МИД Осман Салех в письме попросил Совбез принять меры против Аддис-Абебы, сославшись на главу VII Устава ООН, которая допускает меры от санкций до военных действий.

Бои в Эфиопии начались в прошлом месяце, когда повстанческий альянс во главе с Народным фронтом освобождения Тыграя перешел в наступление и возобновил войну 2020–2022 годов, унесшую жизни сотен тысяч человек. Контрнаступление правительства вытеснило повстанцев из ряда городов на север. Отношения осложняет и спор о выходе к морю. Эфиопия лишилась береговой линии после обретения Эритреей независимости в 1993 году, называет возвращение выхода к морю вопросом существования, но обещает добиваться этого мирно.

8 октября командир проправительственных «Сил мира Тыграя» Эрмияса Абабу заявил, что эритрейские военные вошли в города Адиграт и Идага-Хамус. Мониторинговая организация ACLED сообщила, что войска Эритреи пересекли границу у Зеламбесы. Накануне Эритрея объявила о разрыве дипотношений с Эфиопией после того, как Аддис-Абеба выслала 10 эритрейских дипломатов и закрыла посольство в Асмэре.

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Публикация:«Эфиопская армия дошла до пограничного с Эритреей города Зеламбеса, который раньше контролировали проэритрейские повстанцы»

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