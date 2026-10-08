AP: Армия Эритреи вошла в два города эфиопского региона Тыграй, где возобновилась война

Эритрейские военные вошли в города Адиграт и Идага-Хамус на севере Эфиопии. Об этом агентству Associated Press заявил Эрмияс Абабу, командир лояльных правительству Эфиопии «Сил мира Тыграя». Одновременно жители Шире, крупного города на северо-западе Тыграя, сообщили, что его покинули отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

По словам Абабу, эритрейцы зашли в Адиграт во вторник, а в Идага-Хамус — в среду, причем там эритрейские офицеры ведут разведку. Мониторинговая организация ACLED сообщила, что в среду войска Эритреи пересекли границу у Зеламбесы и по пути к Идага-Хамусу попали под удар дронов у Гуады. Эти удары в ACLED приписали армии Эфиопии.

Министр информации Эритреи Йемане Гебремескель не стал ни подтверждать, ни опровергать переход границы, подчеркнув, что не занимается «опровержением диких обвинений или нарративов». Министр также обвинил Эфиопию в угрозе региональной безопасности из-за ее стремления получить «суверенный доступ к морю». Премьер Эфиопии Абий Ахмед в понедельник вновь повторил, что его стране необходим выход к Красному морю.

Жители Шире рассказали, что отряды НФОТ ушли в среду, но правительственные силы в город пока не вошли. Торговцы закрыли лавки и вывезли товар, опасаясь мародерства. Шире служил убежищем для вынужденных переселенцев и базой гуманитарных операций. В столице региона Мекеле, куда союзные правительству силы вошли в воскресенье, «Силы мира Тыграя» ввели комендантский час, а госучреждения в четверг все еще не работали.

Бои между федеральными войсками и оппозиционным альянсом, в который входит НФОТ, обострились в конце сентября. В прошлом месяце НФОТ вместе с шестью другими группировками создал коалицию с целью свергнуть Абия Ахмеда, а эскалация фактически перечеркнула мирное соглашение ноября 2022 года, завершившее двухлетнюю войну. На прошлой неделе Эритрея объявила о разрыве дипломатических отношений с Эфиопией после того, как Аддис-Абеба выслала 10 эритрейских дипломатов и закрыла посольство в Асмэре.