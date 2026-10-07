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Новости

Эфиопия потребовала от Эритреи вывести войска со своей территории. Эритрея обвинила соседа в подготовке войны за выход к морю

The Insider
Эритрейские военные / Фото: Reuters

Эритрейские военные / Фото: Reuters

Эфиопия обвинила Эритрею в отправке войск на свою территорию и потребовала немедленно их вывести. Отношения между соседями резко обострились на фоне нового витка вооруженного конфликта в Эфиопии, пишет Bloomberg.

Министр Службы правительственных коммуникаций Эфиопии Энаталем Мелесе в интервью агентству призвала все иностранные военные силы покинуть территорию страны. Она сказала:

«В первую очередь эритрейские силы, действующие в Тыграе, должны без промедления уйти с территории Эфиопии».

Бои в Эфиопии возобновились в прошлом месяце, спустя четыре года после подписания мирного соглашения с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ). Оно завершило двухлетнюю войну, жертвами которой стали более полумиллиона человек. Теперь НФОТ объединился против правительства с другими повстанческими группировками и вступил в союз с Эритреей. Отмечается, что конфликт грозит охватить весь регион, ведь в соседнем Судане продолжается гражданская война.

Министр информации Эритреи Йемане Гебремескель не ответил на вопросы об обвинениях Аддис-Абебы. Вместо этого он заявил, что Эфиопия готовит почву для войны за стратегический порт Асэб на Красном море, выдавая давнее стремление получить выход к морю за самооборону. Он сказал:

«Конечная цель — Асэб. Именно на этом фоне звучат все обвинения».

1 октября Эфиопия закрыла посольство в Асмэре и объявила персонами нон грата 10 эритрейских дипломатов, дав им 48 часов на выезд. Эритрея в ответ разорвала с соседом все дипломатические отношения. Аддис-Абеба обвиняет Эритрею, Судан и Египет в поддержке альянса во главе с НФОТ, все три страны это отрицают.

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Публикация:«Эфиопия потребовала от Эритреи вывести войска со своей территории. Эритрея обвинила соседа в подготовке войны за выход к морю»

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