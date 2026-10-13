Аргентина обратилась в морской трибунал в Гамбурге с требованием остановить британо-израильский нефтяной проект у Фолклендов

Аргентина подала в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге ходатайство о временных мерах, которые должны остановить разработку нефтяного проекта Sea Lion к северу от Фолклендских островов, сообщает Associated Press. В канцелярии президента Хавьера Милея пояснили, что меры нужны для защиты суверенных прав страны. Проект стоимостью $2,2 млрд реализуют британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum.

В Лондоне шаг Буэнос-Айреса назвали попыткой экономического давления. Министр Форин-офиса Ума Кумаран заявила в палате общин, что Аргентина пытается применять меры за пределами своей юрисдикции. Она добавила, что правительство сделает всё, чтобы поддержать островитян. Месторождение, по её словам, находится на континентальном шельфе Фолклендов. Она сказала:

«Проект законен и регулируется демократически избранным правительством Фолклендских островов. У Аргентины нет над ним юрисдикции».

В последние недели Милей усилил давление на проект. Он инициировал уголовные дела против руководителей и акционеров Sea Lion и предложил законопроект об ужесточении санкций против компаний и поставщиков, которые работают на островах без разрешения Аргентины. По оценке аналитиков, президент использует тему, которую поддерживает значительная часть общества, чтобы укрепить популярность на фоне проблем в экономике перед президентскими выборами в следующем году.

Решения трибунала юридически обязательны, но механизма принуждения у него нет, если государство отказывается их исполнять. Великобритания защищает право островитян развивать свои ресурсы и обещала поддержать работающие там компании. Добычу на месторождении, которое находится примерно в 220 км от островов, планируют начать в 2028 году.

4 сентября Милей объявил, что введет санкции против нефтяных компаний, которые ведут разведку у островов. 29 сентября канцелярия Милея потребовала от Великобритании в течение двух недель прекратить добычу на Sea Lion и пригрозила обратиться в трибунал. Ранее, 16 сентября, аргентинский федеральный суд приказал компаниям остановить разработку месторождения до экологической проверки. В самом решении признали, что его исполнение зависит от международного сотрудничества и действий Navitas и Rockhopper.