Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.92

EUR

94.04

OIL

106.2

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

4581

 

 

 

 

 

Новости

Аргентина обратилась в морской трибунал в Гамбурге с требованием остановить британо-израильский нефтяной проект у Фолклендов

The Insider
Фото: REUTERS/Mariana Nedelcu/File Photo

Фото: REUTERS/Mariana Nedelcu/File Photo

Аргентина подала в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге ходатайство о временных мерах, которые должны остановить разработку нефтяного проекта Sea Lion к северу от Фолклендских островов, сообщает Associated Press. В канцелярии президента Хавьера Милея пояснили, что меры нужны для защиты суверенных прав страны. Проект стоимостью $2,2 млрд реализуют британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum.

В Лондоне шаг Буэнос-Айреса назвали попыткой экономического давления. Министр Форин-офиса Ума Кумаран заявила в палате общин, что Аргентина пытается применять меры за пределами своей юрисдикции. Она добавила, что правительство сделает всё, чтобы поддержать островитян. Месторождение, по её словам, находится на континентальном шельфе Фолклендов. Она сказала:

«Проект законен и регулируется демократически избранным правительством Фолклендских островов. У Аргентины нет над ним юрисдикции».

В последние недели Милей усилил давление на проект. Он инициировал уголовные дела против руководителей и акционеров Sea Lion и предложил законопроект об ужесточении санкций против компаний и поставщиков, которые работают на островах без разрешения Аргентины. По оценке аналитиков, президент использует тему, которую поддерживает значительная часть общества, чтобы укрепить популярность на фоне проблем в экономике перед президентскими выборами в следующем году.

Решения трибунала юридически обязательны, но механизма принуждения у него нет, если государство отказывается их исполнять. Великобритания защищает право островитян развивать свои ресурсы и обещала поддержать работающие там компании. Добычу на месторождении, которое находится примерно в 220 км от островов, планируют начать в 2028 году.

4 сентября Милей объявил, что введет санкции против нефтяных компаний, которые ведут разведку у островов. 29 сентября канцелярия Милея потребовала от Великобритании в течение двух недель прекратить добычу на Sea Lion и пригрозила обратиться в трибунал. Ранее, 16 сентября, аргентинский федеральный суд приказал компаниям остановить разработку месторождения до экологической проверки. В самом решении признали, что его исполнение зависит от международного сотрудничества и действий Navitas и Rockhopper.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Аргентина обратилась в морской трибунал в Гамбурге с требованием остановить британо-израильский нефтяной проект у Фолклендов»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. «Фальсифицируй, или уйдешь на СВО». Исповедь чиновника о том, как «Единой России» в Воронеже нарисовали «разгромную победу»
  5. Выходит из Моди: чем индийское общество отвечает на попытку индийских властей превратить страну в автократию

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте