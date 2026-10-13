МВФ снизил прогноз роста экономики России на 2026 и 2027 годы с 1,1 до 0,9%

МВФ снизил прогноз роста российской экономики на 2026 и 2027 годы с 1,1 до 0,9% в год. При этом фонд улучшил оценку для мировой экономики на 2026 год — с 3 до 3,1%. Новые данные содержатся в докладе «Перспективы развития мировой экономики».

В фонде объясняют, что российскую экономику поддерживают высокие мировые цены на энергоносители, хотя поставки сократились из-за повреждений нефтяной инфраструктуры после украинских ударов. Еще один фактор — рост расходов на оборону, который отчасти смягчает неблагоприятные условия.

Другие прогнозы тоже предполагают слабый рост. Всемирный банк ждет увеличения ВВП России на 0,8% в 2026 году и на 0,7% в 2027–2028 годах. Минэкономразвития рассчитывает на 0,6% в этом году и на 1,4% в следующем, Банк России — на 0–1% и 1,5–2,5% соответственно.

Мировая экономика, по оценке МВФ, ускорится в 2027 году до 3,4%, а инфляция в 2026-м составит 4,7% на фоне подорожания нефти, газа и продовольствия. Фонд предупреждает о рисках из-за войны на Ближнем Востоке, дорогой энергии и роста госдолгов. ВВП США вырастет на 2,3% в 2026 и 2027 годах, Китая — на 4,5%, Индии — примерно на 7%, а ВВП Ирана сократится на 5,4%.

В апреле МВФ, напротив, повышал прогноз для России на 2026 год на 0,3 п. п., до 1,1%, а на 2027 год — на 0,1 п. п., до 1,1%, сославшись на рост цен на сырье.