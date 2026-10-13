Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на китайский рынок банковских платежей объемом $144 трлн — Bloomberg

Народный банк КНР (центробанк) выдал разрешение американскому оператору глобальной платежной системы Visa начать подготовку к выходу на китайский рынок. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В частности, компании разрешено приступить к созданию организации для клиринга внутренних операций с банковскими картами в Китае. Отмечается, в 2025 году общая сумма операций по банковским картам внутри Китая составила $144 трлн.

Как подчеркивает Bloomberg, Visa подала заявку на лицензию в Китае еще в 2017 году, однако разрешение приступить к созданию в стране системы клиринга внутренних операций по банковским картам компания получила только сейчас. В течение года Visa должна завершить подготовительные работы, а затем подать заявку на начало деятельности.

Генеральный директор Visa Райан Макинерни, комментируя полученное разрешение, заявил:

«Мы высоко ценим важную роль, которую лидеры США и Китая играют в выстраивании конструктивных и стратегических стабильных отношений между двумя крупнейшими экономиками мира».

Подчеркивается, что на конец 2025 года в Китае в обращении находились 10,2 млрд банковских карт. Общая сумма операций по банковским картам в КНР за прошлый год составила $144 трлн.

Bloomberg отмечает, что Mastercard, конкурент Visa, получил разрешение создать собственный бизнес по клирингу банковских карт в Китае еще в 2020 году. Через несколько месяцев одобрение на запуск услуг по клирингу операций по банковским картам получила компания American Express.

В конце сентября председатель КНР Си Цзиньпин встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Как пишет газета The Wall Street Journal, Народный банк КНР дал зеленый свет Visa именно после переговоров китайского и американского лидеров. Кроме того, директор компании Макинерни сопровождал Трампа во время его майского визита в Китай.