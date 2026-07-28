Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.02

EUR

88.76

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

261

 

 

 

 

 

Новости

Visa уволит около 2600 сотрудников, в том числе по причине внедрения ИИ

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Платежная система Visa сокращает примерно 2600 рабочих мест, то есть около 7% персонала. Об этом, как сообщает Bloomberg, говорится в служебной записке гендиректора компании Райана Макинерни, который добивается повышения эффективности бизнеса.

Макинерни связал сокращения с перестройкой самой модели работы компании. Он написал:

«Чтобы воспользоваться открывающимися возможностями и наилучшим образом подготовить Visa к лидерству в этой трансформации, мы должны продолжать менять то, как мы работаем».

Он также добавил, что искусственный интеллект ускоряет эти перемены и меняет характер труда в компании.

Однако ИИ не был единственной причиной решения, рассказал Bloomberg источник, знакомый с логикой руководства Visa. Нейросети применяются, чтобы снизить долю рутинных операций и ускорить разработку продуктов, но компания одновременно намерена вложиться в потребительские платежи, корпоративные сервисы и решения для переводов денег, а также в дополнительные услуги — среди них операции со стейблкоинами, трансграничные переводы и продукты для бизнеса.

Сам Макинерни в записке настаивал, что компания подходит к сокращениям на подъеме. По его формулировке, благодаря решениям последних лет Visa вступает в новую эпоху коммерции с бизнесом, у которого есть реальный импульс, и подтверждением он назвал финансовые результаты, удовлетворенность клиентов, вовлеченность сотрудников и скорость запуска новых продуктов.

Конкуренты Visa в финтехе объявляли и о более масштабных увольнениях — в их числе PayPal, планирующий сократить 20% штата, и Block. Ранее сообщалось, что МВФ провел закрытую симуляцию с участием 50 экспертов по финансам и технологиям, чтобы оценить, как ИИ способен подорвать мировую экономику. Главной угрозой участники сочли не роботов-убийц, а эрозию подоходного налога, поскольку исчезновение высокооплачиваемых рабочих мест «белых воротничков» бьет по бюджетам государств. Массовые увольнения, которые компании объясняют развитием ИИ, идут уже сейчас — с начала 2026 года мировой технологический сектор потерял почти 135 тысяч рабочих мест.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  3. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  4. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны
  5. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте