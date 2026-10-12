В полиции Токио появится отдел, который будет специализироваться на авариях беспилотных автомобилей

Управление полиции в Токио создаст отдел, который займется расследованием и предотвращением аварий с участием беспилотных автомобилей. Об этом пишет The Japan Times.

Ожидается, что новое подразделение появится в столице Японии уже весной следующего года. Оно будет работать в составе управления дорожного движения полицейского департамента.

Японский оператор такси Nihon Kotsu в прошлом месяце объявил, что планирует запустить в 2027-м первую в Японии полностью автономную коммерческую службу такси. Проект будут реализовывать совместно с оператором приложения для вызова такси Go и американской компанией Waymo, занимающейся технологиями беспилотного вождения.

Компании собираются начать с небольшого автопарка, а затем расширить его примерно до 100 автомобилей в ключевых районах Токио.

Как отмечает The Japan Times, правительство поставило перед собой цель увеличить количество беспилотных автобусов, такси и грузовиков до 10 тысяч транспортных средств к 2030 году. Отделение полиции в Токио, которое будет заниматься расследованием инцидентов с их участием, планирует накопить опыт и поделиться им с полицейскими управлениями других префектур.