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Путин ввел безвиз на 30 суток для граждан Вьетнама

The Insider
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Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам Вьетнама приезжать в Россию без визы и находиться в стране до 30 дней. Документ № 730 начнет действовать 15 октября. Безвизовый порядок носит временный характер — пока он сохранится до 15 октября 2027 года включительно.

Отмена виз распространяется на туристические, деловые и гостевые поездки, а также на участие в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Кроме того, вьетнамцы смогут без визы следовать через территорию России транзитом. Для въезда и выезда им понадобится только общегражданский паспорт Вьетнама.

Новые правила не касаются тех, кто направляется в Россию для работы, в том числе журналистской, учебы или постоянного проживания. Для этих категорий прежний порядок въезда сохраняется.

Условия пребывания вьетнамских граждан, въехавших без визы, будут определяться российским законодательством. Указ издан со ссылкой на 24-ю статью федерального закона 1996 года о порядке выезда из России и въезда в нее.

Безвиз для «вьетнамских друзей» Путин анонсировал 9 сентября по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом в Москве. Тогда же стороны договорились расширять военное сотрудничество и обмениваться информацией о деятельности «недружественных стран и их специальных служб». Россиянам для коротких поездок во Вьетнам виза уже не требуется. По словам Путина, за первое полугодие 2026 года страну посетили более 800 тысяч россиян.

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Публикация:«Путин ввел безвиз на 30 суток для граждан Вьетнама»

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