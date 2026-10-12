Силовики пришли с обысками к мэру Новороссийска

Предположительно, в 2024-м администрация города заключила договоры о развитии территорий с двумя компаниями-застройщиками. Последних обязали сделать благотворительные взносы в АНО «Город счастья», которой руководит жена Кравченко, а также в другую фирму, связанную с футбольным клубом. Президентом клуба является сам мэр.

О задержаниях пока неизвестно. Кравченко, по данным СМИ, на рабочем месте не оказалось, его телефон выключен. Пост главы города он занимает с 2021 года.

В феврале этого года уже был задержан заместитель Кравченко, который также отвечал за строительный сектор. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями.