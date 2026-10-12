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Новости

Силовики пришли с обысками к мэру Новороссийска

The Insider
Фото: Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска / Telegram

Фото: Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска / Telegram

В Новороссийске проходят обыски в кабинете главы города Андрея Кравченко. Об этом сообщают госагентства ТАСС и «Интерфакс»

По данным регионального издания 93.RU, обыски проходят и в кабинетах других чиновников городской администрации. 

Агентство ТАСС пишет, что силовики пришли по делу, связанному с работой местного футбольного клуба «Черноморец». Близкий к силовикам Telegram-канал Mash со ссылкой на источники тоже приводит эту версию: по его данным, расследование связано с благотворительными взносами застройщиков. Порядка 250 млн средств могли уйти вместо бюджета города на счета организаций, которые связаны с главой города и самим клубом. 

Обыски в мэрии Новороссийска

Обыски в мэрии Новороссийска

Mash Кубань

Предположительно, в 2024-м администрация города заключила договоры о развитии территорий с двумя компаниями-застройщиками. Последних обязали сделать благотворительные взносы в АНО «Город счастья», которой руководит жена Кравченко, а также в другую фирму, связанную с футбольным клубом. Президентом клуба является сам мэр.

О задержаниях пока неизвестно. Кравченко, по данным СМИ, на рабочем месте не оказалось, его телефон выключен. Пост главы города он занимает с 2021 года. 

В феврале этого года уже был задержан заместитель Кравченко, который также отвечал за строительный сектор. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями. 

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Публикация:«Силовики пришли с обысками к мэру Новороссийска»

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