В Анапе задержали казачьего атамана, который занимался вербовкой в ЧВК Вагнера и владеет компанией с выручкой более 100 млн рублей

Еще в марте 2023 года издание SOTA выяснило, что Ловенгер связан с клубом через региональные федерации боевого самбо, кикбоксинга и ММА. Журналисты пришли к выводу, что именно он курировал набор наемников в ЧВК Вагнера в Анапе. По утверждению издания, Ловенгер подтвердил это в телефонном разговоре с редакцией. SOTA также писала, что он получал от сотрудничества с ЧВК коммерческую выгоду, однако не уточняла, в чем именно она заключалась.

Помимо руководства казачьим обществом Ловенгер занимался бизнесом. Как сообщил Кошик, частная охранная организация «Сармат», которой руководил атаман, получила более 60 млн рублей по контрактам на охрану объектов в Анапе и Новороссийске. Согласно изученным The Insider данным системы СПАРК, выручка компании за 2025 год составила около 61 млн рублей. Ловенгер также является единственным владельцем компании «Сармат Коннект» с выручкой 102,4 млн рублей за тот же год.

В ноябре 2025 года «Сармат Коннект» заключила с муниципальным учреждением «Цифровая Анапа» контракт на 7 млн рублей на техническое обслуживание и ремонт системы комплексного видеонаблюдения. Договор предусматривал оказание услуг до февраля 2027 года, однако уже 26 января 2026 года его расторгли по соглашению сторон. Связано ли уголовное дело Ловенгера с деятельностью его компаний, неизвестно.

Ловенгера избрали атаманом Анапского городского казачьего общества в марте 2025 года. Тогдашний мэр Анапы Василий Швец назвал его «сильным и достойным человеком, преданным вере, России и городу». Сейчас Швец возглавляет государственную корпорацию «Туризм.РФ».

Ранее, 2 октября, Советский районный суд Краснодара приговорил бывшего вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова к 14 годам колонии по делу о хищении имущества, закупленного для российских подразделений, воюющих против Украины. Следствие установило, что форму, берцы, носки и другое снаряжение, предназначенное казакам, похищали и выставляли на продажу через «Авито». Советник Власова Александр Стародубцев получил шесть лет колонии.