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Число бедных в мире впервые с 2010 года выросло — до 1,2 млрд человек — ООН

The Insider
Фото: AFP

Фото: AFP

Число людей в мире, живущих в острой бедности, выросло впервые с 2010 года, когда ООН начала его подсчитывать, и достигло 1,2 млрд. Это на 51,5 млн больше, чем при предыдущем подсчете. Такие данные приводятся в глобальном индексе бедности за 2026 год, подготовленном Программой развития ООН (ПРООН) и Оксфордским университетом.

Больше половины бедных, 617 млн, составляют дети, 83% живут в сельской местности. Бедность в индексе измеряется не по доходам, а по тому, чего человеку не хватает в жизни, — питания, образования, медицины, чистой воды, электричества, нормального жилья. Бедным считается тот, кто лишен значительной части этих благ. Исследование охватывает 108 развивающихся стран, где живет 78% населения планеты. Отчасти рост связан с увеличением населения: в 95 странах без новых данных он добавил к числу бедных 15,8 млн человек.

Глава ПРООН Александр Де Кроо заявил:

«Рост бедности должен стать тревожным сигналом для всего мира. За этими цифрами стоят 1,2 млрд человек, которые сталкиваются со взаимно усиливающимися факторами: голодом, отсутствием образования, чистой воды или электричества».

Среди 13 стран с обновленными оценками картина неоднородная. В Египте, Непале и Таджикистане снизились и доля, и число бедных, а в Анголе и Замбии доля сократилась, но из-за роста населения их абсолютное число всё равно увеличилось. В Нигерии снижение бедности в 2010-е сменилось ростом в 2020-е. Быстрее всех прогрессировал Китай: с 2010 по 2014 год доля бедных среди населения страны сократилась с 9,5 до 4,2%.

В декабре 2025 года ООН сократила запрос на гуманитарную помощь на 2026 год до $23 млрд против $47 млрд, запрошенных на 2025 год, сообщало агентство Reuters. По данным организации, в 2025 году она получила лишь $12 млрд — минимум за десять лет. Сокращение произошло в том числе из-за урезания американской международной помощи по инициативе Дональда Трампа.

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Публикация:«Число бедных в мире впервые с 2010 года выросло — до 1,2 млрд человек — ООН»

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