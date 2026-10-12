Польша направила более 20 тысяч полицейских в школы после трех нападений с ножами в учебных заведениях. Задержаны более 100 человек

В понедельник, 12 октября, более 20 тысяч полицейских были направлены в школы в Польше для обеспечения безопасности детей в учебных заведениях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу МВД Марцина Кервинского. На прошлой неделе в стране произошло три нападения на школы с использованием холодного оружия. Полиция проверила 80 тысяч учебных заведений и задержала 135 человек.

Польская полиция 12 октября отчиталась о проверке 80 тысяч учебных заведений по всей стране и задержании 135 человек. Поводом для масштабной операции послужили три нападения на школы, а также многочисленные сообщения в интернете с угрозами подобных атак.

В среду, 7 октября, 19-летний юноша ранил ножом 10 человек, включая себя, в школе в Остроленке, расположенной к северу от Варшавы. На следующий день 15-летний бывший ученик в шлеме с закрепленной камерой и ножом ворвался в учебное заведение в Лещидоле-Новинах, расположенных к северо-востоку от столицы, убил сотрудника школы и ранил двоих учителей. Третье нападение произошло 10 октября, в субботу, в варшавском колледже, где пострадали три человека. Как сообщает Polsat, нападавшей оказалась 21-летняя девушка.

В связи с этим Кервинский заявил, что с понедельника в школы отправятся более 20 тысяч полицейских. Он отметил:

«Нужен четкий сигнал: не будет никакой толерантности к любым нападениям на польских детей и к погружению общественной жизни в хаос».

Полиция также сообщила, что во время проверки и задержания 135 человек удалось выйти на несовершеннолетнего мальчика, который создал модель своей школы в игре Roblox и смоделировал нападение на учеников. У него были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы и ножи.

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отверг предположения, что нападения были связаны с интернет-челленджем или организованной группой, но заявил о тенденции роста насилия среди молодежи. По его словам, контент, пропагандирующий нацистскую идеологию и «культ силы», а также жестокие компьютерные игры — основные факторы «мрачной тенденции насилия».

При этом ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что речь идет о серьезной дезинформационной кампании, и пообещал проверить «российский след».