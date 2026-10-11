Основатель «Рыбаря» вернулся в Россию. Президент Черногории потребовал объяснить, как он въехал в страну под санкциями

Звинчук также утверждал, что во время задержания черногорские силовики направляли запросы в Интерпол и Европол, однако не обнаружили оснований для его международного розыска.

Президент Черногории потребовал проверить действия силовиков

10 октября администрация президента Черногории Якова Милатовича опубликовала заявление, в котором потребовала от правоохранительных органов объяснить обстоятельства въезда Звинчука в страну. В документе подчеркивается, что основатель «Рыбаря» находится под санкциями Евросоюза, с которыми Черногория согласовывает свою политику.

Президентская администрация призвала установить, какой информацией о Звинчуке располагали государственные ведомства, соблюдались ли пограничные процедуры и было ли предварительное взаимодействие с иностранными спецслужбами. Кроме того, власти должны объяснить, знали ли они заранее о его прибытии и какие меры предпринимали во время его пребывания в стране.

Ранее The Insider рассказывал, что Звинчук прибыл на Балканы из Германии. По данным боснийского расследовательского издания Detektor, 2 октября он вместе с командой прилетел в Сараево, а 7 октября пересек сухопутную границу с Черногорией.

Звинчук находится под санкциями ЕС с июня 2023 года. В обосновании говорится, что он входит в созданную Владимиром Путиным рабочую группу по координации мобилизационных мероприятий для войны против Украины, а также руководит пропагандистским проектом «Рыбарь».

При этом его жена Валерия, задержанная вместе с ним, с 13 июля 2026 года находится под персональными санкциями Великобритании. Британские власти называют ее креативным директором «Рыбаря». Тогда же Лондон ввел ограничения в отношении еще десяти сотрудников и руководителей проекта.

Что произошло в Черногории

Михаила и Валерию Звинчук, а также Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киру Дорошенко черногорская полиция задержала утром 9 октября в городе Рисан на берегу Которского залива. В операции участвовало Агентство национальной безопасности Черногории. У россиян изъяли фотоаппараты, камеру GoPro, беспилотник и мобильные телефоны.

На задержание отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он предложил пополнять российский «обменный фонд» задержанными гражданами Европы и США. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российские дипломаты займутся защитой прав Звинчука.

США предлагали до $10 млн за информацию о сотрудниках «Рыбаря»

С 2024 года Госдепартамент США предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию о лицах, связанных с вмешательством в американские выборы, включая сотрудников «Рыбаря». В опубликованном ведомством списке фигурируют Михаил и Валерия Звинчук.

Американские власти утверждают, что проект ранее финансировался структурами основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а затем стал получать деньги от «Ростеха». По версии Госдепартамента, сотрудники «Рыбаря» создавали англоязычные информационные ресурсы для вмешательства в президентские выборы 2024 года и разжигания противоречий в американском обществе, в том числе вокруг миграции. В декабре 2025 года Великобритания ввела санкции против самого Звинчука и компании Rybar LLC.