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Основатель «Рыбаря» вернулся в Россию. Президент Черногории потребовал объяснить, как он въехал в страну под санкциями

The Insider
Звинчук в аэропорту Шереметьево, 11 октября 2026 года. Фото: RTVI

Звинчук в аэропорту Шереметьево, 11 октября 2026 года. Фото: RTVI

Основатель российского провоенного проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук вернулся в Россию после задержания и высылки из Черногории. Вместе с женой Валерией и тремя сотрудниками проекта он прилетел в Москву из Белграда в ночь на 11 октября. Тем временем президент Черногории Яков Милатович потребовал выяснить, как находящийся под санкциями Евросоюза пропагандист смог въехать в страну и располагали ли местные спецслужбы информацией о его поездке.

Звинчук рассказал журналистам, что в его освобождении участвовали российское правительство, МИД, спецслужбы, госкорпорация «Ростех», а также Мария Захарова, Дмитрий Медведев и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Именно «Ростех» ранее американские власти называли одним из источников финансирования «Рыбаря». Аналогичное утверждение содержится в документах британского МИД.

«Это, пожалуй, один из немногих случаев, когда и государство, и частные структуры сработали слаженно», — сказал Звинчук корреспонденту телеканала RTVI в аэропорту Шереметьево. По его словам, изъятую черногорской полицией съемочную технику команде не вернули. Часть оборудования была арендована, и вопрос о его возвращении теперь решают российские дипломаты.

RTVI

Звинчук также утверждал, что во время задержания черногорские силовики направляли запросы в Интерпол и Европол, однако не обнаружили оснований для его международного розыска.

Президент Черногории потребовал проверить действия силовиков

10 октября администрация президента Черногории Якова Милатовича опубликовала заявление, в котором потребовала от правоохранительных органов объяснить обстоятельства въезда Звинчука в страну. В документе подчеркивается, что основатель «Рыбаря» находится под санкциями Евросоюза, с которыми Черногория согласовывает свою политику.

Президентская администрация призвала установить, какой информацией о Звинчуке располагали государственные ведомства, соблюдались ли пограничные процедуры и было ли предварительное взаимодействие с иностранными спецслужбами. Кроме того, власти должны объяснить, знали ли они заранее о его прибытии и какие меры предпринимали во время его пребывания в стране.

Ранее The Insider рассказывал, что Звинчук прибыл на Балканы из Германии. По данным боснийского расследовательского издания Detektor, 2 октября он вместе с командой прилетел в Сараево, а 7 октября пересек сухопутную границу с Черногорией.

Звинчук находится под санкциями ЕС с июня 2023 года. В обосновании говорится, что он входит в созданную Владимиром Путиным рабочую группу по координации мобилизационных мероприятий для войны против Украины, а также руководит пропагандистским проектом «Рыбарь».

При этом его жена Валерия, задержанная вместе с ним, с 13 июля 2026 года находится под персональными санкциями Великобритании. Британские власти называют ее креативным директором «Рыбаря». Тогда же Лондон ввел ограничения в отношении еще десяти сотрудников и руководителей проекта.

Что произошло в Черногории

Михаила и Валерию Звинчук, а также Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киру Дорошенко черногорская полиция задержала утром 9 октября в городе Рисан на берегу Которского залива. В операции участвовало Агентство национальной безопасности Черногории. У россиян изъяли фотоаппараты, камеру GoPro, беспилотник и мобильные телефоны.

На задержание отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он предложил пополнять российский «обменный фонд» задержанными гражданами Европы и США. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российские дипломаты займутся защитой прав Звинчука.

США предлагали до $10 млн за информацию о сотрудниках «Рыбаря»

С 2024 года Госдепартамент США предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию о лицах, связанных с вмешательством в американские выборы, включая сотрудников «Рыбаря». В опубликованном ведомством списке фигурируют Михаил и Валерия Звинчук.

Американские власти утверждают, что проект ранее финансировался структурами основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а затем стал получать деньги от «Ростеха». По версии Госдепартамента, сотрудники «Рыбаря» создавали англоязычные информационные ресурсы для вмешательства в президентские выборы 2024 года и разжигания противоречий в американском обществе, в том числе вокруг миграции. В декабре 2025 года Великобритания ввела санкции против самого Звинчука и компании Rybar LLC.

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Публикация:«Основатель «Рыбаря» вернулся в Россию. Президент Черногории потребовал объяснить, как он въехал в страну под санкциями»

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