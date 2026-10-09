Черногория вышлет основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука. Он въехал на Балканы из Германии

Основателя пропагандистского российского проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, его жену Валерию и троих сотрудников вышлют из Черногории по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщает местное издание Vijesti со ссылкой на Управление полиции страны. Как выяснили боснийские расследователи, пропагандист въехал в Черногорию из Боснии, куда прилетел из Германии.

О задержании Михаила Звинчука, его жены и других сотрудников «Рыбаря» стало известно ранее днем. Среди задержанных Vijesti также перечисляет Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киру Дорошенко.

Всем им теперь предписано покинуть страну. Силовики приняли такое решение из соображений национальной и внутренней безопасности.

По данным черногорской полиции, основатель «Рыбаря» с женой и сотрудниками проекта въехали в страну два дня назад. Они остановились в городе Рисан на берегу Бока-Которского залива, где их и задержали. Силовики изъяли у них фотоаппараты, камеру GoPro, дрон для съемок и телефоны.

Обновлено 19:50. Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Звинчука, его жену и команду «Рыбаря» отпустили после задержания. Сейчас они находятся в аэропорту в ожидании вылета.

Боснийское издание Detektor выяснило, что на территорию Черногории Звинчук с командой заехали именно из Боснии и Герцеговины. В столицу Сараево они прилетели 2 октября — причем рейсом из Германии. В то время как Звинчук с женой и сотрудниками «Рыбаря» были в стране, в Боснии как раз проходили выборы. Министерство безопасности страны эту информацию еще не комментировало.

Шестого октября на канале «Рыбаря» вышла видеосводка, которая снималась в Боснии. В среду, 7 октября, команда «Рыбаря» въехала в Черногорию по земле.

Звинчук при этом находится под санкциями Евросоюза и Великобритании. В санкционном обосновании ЕС говорится, что он входит в созданную Владимиром Путиным рабочую группу по координации мобилизационных усилий России для поддержки войны против Украины. Черногорская полиция отдельно напомнила, что ограничения ЕС предусматривают запрет на въезд и транзит через страны ЕС.

На основной Telegram-канал «Рыбаря» подписаны более 1,5 млн человек. В 2024 году США объявили вознаграждение до $10 млн за информацию о сотрудниках проекта в связи с операциями информационного влияния. В частности Госдепартамент включил Звинчука в список лиц, причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США.