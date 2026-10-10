Скандинавы железного века прятали останки убитых людей под полами своих домов — исследование

Археологи из Национального музея Дании и Лестерского университета изучили останки людей, которых в железном веке и эпоху викингов не хоронили на кладбищах, а оставляли прямо в поселениях — под полами домов, в ямах, колодцах и углублениях от опорных столбов. Почти у каждого шестнадцатого из них на костях нашлись следы травм, и большинство этих травм, по оценке ученых, нанесли намеренно. Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Method and Theory.

Почти все, что известно о насилии в древности, ученые узнают по кладбищам, однако туда попадали далеко не все. Скандинавию примерно с 500 года до н. э. по 1050 год н. э. принято считать эпохой воинов и набегов, но на шведских кладбищах эпохи викингов следы травм обнаруживают лишь у 0,7–6% погребенных. Авторы проекта BODY-POLITICS, который финансирует Европейский исследовательский совет, собрали данные примерно о 192 людях из 197 мест в Дании и на юге Швеции. Эти находки охватывают около 1500 лет, и в большинстве случаев от человека осталась лишь одна кость.

У 12 человек ученые насчитали 19 травм. Среди них рубленые и колотые раны, удары тупыми предметами и переломы, в том числе характерные для тех, кто закрывался рукой от удара. Доля травмированных составила 6,25% — примерно как на кладбищах, хотя там изучали почти целые скелеты. Поэтому реальный уровень насилия, по мнению авторов, был выше. Как минимум восемь человек пострадали от намеренного насилия, а в шести случаях оно, вероятно, стало смертельным. Получается, что доля убитых составляет не менее 3–4%, что как минимум в 50 раз выше нынешнего мирового уровня убийств.

Одна из находок — лобная кость мальчика двух–четырех лет со следом удара, возможно, тяжелым клинком. Ее положили между двумя слоями пола в доме, так что жильцы годами ходили над останками ребенка. Сама кость примерно на 200 лет старше дома, то есть ее, судя по всему, долго хранили. Мужчину 25–35 лет из деревни в Северной Ютландии, вероятно, убили ударом меча, кинжала или копья в ребро. Его запястья, возможно, были связаны, а над ямой с телом затем построили дом. Еще одного мужчину 30–35 лет, пережившего за жизнь пять травм, включая три удара по голове, похоронили рядом с пиршественным залом в Гаммель-Лейре — возможно, тем самым, который лег в основу англосаксонской поэмы «Беовульф».

Восемь из двенадцати пострадавших были взрослыми мужчинами. Среди всех людей, оставленных в поселениях, мужчин примерно вдвое больше, чем женщин, а среди травмированных — уже вчетверо. Кроме того, на костях многих из них видны следы тяжелой жизни — признаки недоедания и стресса в детстве, болезни зубов, износ суставов, плохо сросшиеся переломы и повторные травмы. Авторы считают, что эти люди могли быть уязвимы на протяжении всей жизни и страдали от так называемого медленного, или структурного, насилия, которое накапливалось годами.

Ученые рассматривают несколько возможных объяснений — войну, конфликты внутри общины и ритуальное насилие, вплоть до человеческих жертвоприношений. Однако ни война, ни бытовые ссоры не объясняют, почему тела не сжигали, как было принято, а месяцами оставляли под открытым небом, разбирали на части и закапывали под домами или дворами. По мнению авторов, за этим стоит ритуал. Таких людей, возможно, вовсе не оплакивали как членов общины, а воспринимали как наделенные силой предметы, рядом с которыми продолжали жить.