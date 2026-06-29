Изучение иберийских и скандинавских петроглифов доказало морские контакты между регионами 3000 лет назад

Сравнение с тысячами скандинавских петроглифов бронзового века показало совпадения в деталях, которые трудно объяснить случайностью. Среди них — характерная форма носа и кормы лодок, расположение «грибовидных» символов (их трактуют как культовые топоры или паруса), а также редкая композиция «киль к килю», когда два изображения лодок зеркально соединены друг с другом. Подобные сочетания признаков встречаются на конкретных скандинавских памятниках, например, на панели Яррестад-13 в Швеции, и почти не оставляют пространства для альтернативных версий.

На основе этих параллелей авторы предлагают датировать иберийские изображения лодок периодом примерно с 1200 по 500 год до нашей эры — это время соответствует позднему бронзовому веку и раннему железному веку на полуострове. Тем самым исследование опровергает более ранние гипотезы, по которым эти петроглифы связывали с местными кожаными лодками, средиземноморскими (в том числе финикийскими или эгейскими) судами или вовсе считали поздними, средневековыми рисунками.

Отдельная часть работы — анализ ландшафта с помощью географических информационных систем. Ученые подсчитали зоны видимости и углы обзора для каждого образца и установили, что почти все площадки с изображениями лодок визуально или физически связаны с морем либо крупными реками — даже те, которые находятся в сотне километров от побережья. Это совпадает с расположением скандинавских петроглифов, более 70% которых находится в пределах 500 метров от древней береговой линии.

Авторы связывают находки с эпохой расцвета атлантической торговли металлами — медью и оловом, которые шли с юга Иберии через северо-запад полуострова в Британию и Скандинавию. По их мнению, иберийские рисунки могли оставить либо местные мореходы, переработавшие в своем искусстве чужие технологии судостроения, либо сами скандинавские мореплаватели, добравшиеся до Атлантического побережья Иберии в поисках олова. Оба сценария, отмечают исследователи, говорят об одном — северо-запад Иберии был не периферией, а активным узлом дальней морской торговли бронзового века, связывавшим Средиземноморье и Атлантику.