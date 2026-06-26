Ученые с помощью ИИ виртуально развернули и прочитали древний свиток, сгоревший при извержении Везувия

Ученые виртуально развернули и прочитали уцелевшую часть древнего свитка, который обуглился почти 2000 лет назад во время извержения Везувия. В этом им помог искусственный интеллект, пишет The Guardian. Исследователям удалось восстановить 20 колонок ранее неизвестного текста общим объемом более метра обгоревшего папируса. Текст посвящен стоической философии — этике, искусству и человеческому поведению — и датируется II или концом III века до нашей эры.

Свиток получил обозначение PHerc 1667 и считается одним из старейших в коллекции из нескольких сотен документов, найденных в библиотеке роскошной римской виллы в Геркулануме — городе, который, как и Помпеи, был уничтожен извержением Везувия в 79 году. За прошедшие века документ серьезно повредился: в какой-то момент он разломился пополам, а более ранние попытки развернуть его привели к тому, что внешние слои начали осыпаться. Сегодня от свитка осталась лишь половина исходного объема — фрагмент высотой 8 см и шириной 2 см.

Папиролог Университета Неаполя Федерика Николарди отметила, что, хотя весь свиток не сохранился, его уцелевшая часть была развернута полностью, и назвала это значимым результатом. По ее словам, «мы способны полностью разворачивать такие объекты». Об этом достижении объявили на конференции в Неаполе в рамках проекта Vesuvius Challenge — международного конкурса, запущенного в 2023 году для расшифровки обгоревших свитков из Геркуланума с помощью ИИ. Проект, который поддержали инвесторы из Кремниевой долины, уже выплатил участникам сотни тысяч долларов призовых за разработку технологий виртуального разворачивания и считывания текста по снимкам высокого разрешения.

Конкурс основан на исследованиях профессора Университета Кентукки Брента Силза, который показал, что алгоритмы машинного обучения способны распознавать чернила на скрытых слоях папируса по едва заметным различиям в структуре волокон на рентгеновских снимках. Большая часть геркуланумской библиотеки связана с философом-эпикурейцем Филодемом из Гадары, однако автор и название PHerc 1667 остаются неизвестными — возраст и содержание свитка указывают на иного автора. По предположению Николарди и ее коллег, текст представляет собой стоический трактат, возможно принадлежащий перу греческого философа Хрисиппа, третьего главы стоической школы, чьи другие работы также есть в коллекции. В тексте упоминается его племянник и ученик Аристокреон.

Среди других находок конкурса — обнаруженные на другом свитке надписи «Филодем, „О богах“, книга 8», которые впервые показали: трактат «О богах» состоял из нескольких книг, ранее была известна только первая. По словам Силза, конкурс теперь переходит от разработки технологий чтения свитков к научному осмыслению их содержания.

В 2023 году участники Vesuvius Challenge впервые расшифровали фрагмент геркуланумского свитка с помощью машинного обучения — это стало первым крупным прорывом проекта, который в итоге привел к полному прочтению свитка PHerc 1667.