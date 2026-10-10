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В британской армии не хватает командиров танков Challenger после отмены учений ради экономии — The Telegraph

The Insider
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Британская армия осталась без полного состава командиров основных боевых танков Challenger 2, после того как ради экономии были отменены учения Cyclone, пишет The Telegraph. Военнослужащие 3-й дивизии, главного бронетанкового соединения страны, должны были получить квалификацию командира танка позднее в этом году. Однако учения отменили в конце лета, и завершить подготовку они не смогли.

По данным издания, в армии около 150 исправных Challenger 2, но до 50 из них могут оказаться без полностью подготовленных командиров. Источник в армии заявил газете:

«Это значит, что задействовать можно лишь около 100 танков, а треть выпадает из строя».

В армии эти сведения опровергли. Там утверждают, что доступность экипажей Challenger 2 не пострадала, а Британия по-прежнему может направить бронетехнику в поддержку НАТО. Как пишет The Telegraph, Минобороны рассчитывает в следующем месяце провести специальные учения для военных 3-й дивизии, чтобы те успели получить квалификацию в текущем финансовом году.

В сентябре стало известно, что британское Минобороны сократило часть боевой подготовки, чтобы сэкономить 30 млн фунтов. Министр обороны Джон Хили, который в июне ушел с поста министра обороны в знак протеста против недофинансирования армии, а затем стал министром финансов в правительстве Энди Бёрнема, по данным газеты, не намерен выделять военным новые средства в осеннем бюджете. Бёрнем, как ожидается, представит план выхода на военные расходы в 3% ВВП лишь в октябре следующего года.

В июне Великобритания объявила, что направит на оборону дополнительные 15 млрд фунтов и доведёт суммарные военные инвестиции за четыре года почти до 298 млрд фунтов. Расходы на оборону должны были вырасти до 2,7% ВВП.

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Публикация:«В британской армии не хватает командиров танков Challenger после отмены учений ради экономии — The Telegraph»

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