В Дели закрыли метро, отключили интернет и задержали более 2000 человек, чтобы не допустить акцию протеста против главы избиркома Индии

Власти Индии задержали в Дели более 2000 протестующих и основателя молодежного движения Cockroach Janta Party (CJP) Абхиджита Дипке. Силовики перекрыли часть столицы, чтобы сорвать митинг с требованием отставки главы Избирательной комиссии страны Гьянеша Кумара, сообщает Reuters. Число задержанных агентству назвал анонимный чиновник МВД Индии. По данным местных СМИ, в Мумбаи задержали еще около 400 человек.

В город стянули тысячи полицейских и бойцов военизированных подразделений. В центре отключили мобильный интернет, закрыли десятки станций метро и рынков, а площадку Джантар-Мантар, где планировался митинг, оцепили еще до начала акции. Дипке и двух других лидеров CJP задержали сразу после посадки самолета из Мумбаи. Обращаясь к полицейским на борту, он сказал:

«Я пришел, чтобы меня арестовали. Арестуйте меня, я вас не боюсь».

Также под стражу попали несколько оппозиционных депутатов и бывшие главы штатов Мамата Банерджи, Арвинд Кеджривал и Пинарайи Виджаян.

Протестующие обвиняют Кумара в том, что пересмотр списков избирателей, в ходе которого из них исключили около 130 млн человек, выгоден правящей Бхаратия джаната парти (БДП) премьер-министра Нарендры Моди. Волна недовольства усилилась после публикации Indian Express о том, что действия Кумара оспаривали двое других членов комиссии. Сам Кумар молчит, а избирком и БДП отвергают обвинения. В комиссии заявляют, что ошибочно вычеркнутые избиратели могут восстановиться в списках.

В CJP назвали задержание своих лидеров «авторитарным» и пообещали выходить на улицы, пока Кумар не уйдет в отставку. Протесты проходят в преддверии серии важных выборов в штатах, которые начнутся в 2027 году.

В июле протесты CJP, вызванные утечками заданий вступительных экзаменов, вынудили уйти в отставку министра образования Индии Дхармендру Прадхана. Впервые с прихода Моди к власти в 2014 году федеральный министр ушел в отставку, взяв на себя ответственность за провал своего ведомства.