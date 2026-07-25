Министр образования Индии ушел в отставку в результате массовых студенческих протестов

Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку в результате массовых студенческих протестов, охвативших на прошлой неделе Дели и ряд других городов страны. Об этом пишет Bloomberg.

Поводом для акций стали неоднократные утечки материалов национальных вступительных экзаменов и другие проблемы системы образования. По данным агентства, это первый случай с момента прихода Нарендры Моди к власти в 2014 году, когда министр федерального правительства ушел в отставку, взяв на себя ответственность за провал в работе своего ведомства. Bloomberg отмечает, что протесты вынудили премьер-министра Моди впервые за долгое время публично отреагировать на массовое недовольство.

После объявления об отставке министра участники протестов, собравшиеся в районе Джантар-Мантар в Дели, встретили новость возгласами «Мы сделали это». Лидер партии Cockroach Janta Party Абхиджит Дипке заявил, что «власть склонится, если народ заставит ее это сделать».

По оценке Bloomberg, нынешнее студенческое движение добилось результата значительно быстрее, чем фермерские протесты 2020–2021 годов, после которых правительство было вынуждено отменить три спорных закона о сельском хозяйстве. Агентство связывает успех протестующих с массовой поддержкой, участием представителей разных социальных и религиозных групп, а также широкой кампанией в социальных сетях.

При этом организаторы протестов заявили, что намерены добиваться выполнения других требований, включая выплату компенсаций семьям студентов, покончивших с собой после неудачной сдачи экзаменов, гарантии отсутствия преследования участников акций и извинения со стороны полиции за разгон демонстраций.

Студенческие протесты в Индии

Массовые протесты в Индии начались после скандала с национальным вступительным экзаменом NEET (National Eligibility cum Entrance Test), который ежегодно сдают более двух миллионов абитуриентов, поступающих в медицинские колледжи. Для многих индийских семей успешная сдача этого экзамена — один из немногих шансов обеспечить детям социальный лифт: государственные медицинские вузы считаются престижными, а конкурс в них чрезвычайно высок. Многие родители годами откладывают деньги на подготовку детей, продают землю или берут кредиты, чтобы оплатить репетиторов.

Через несколько дней после экзамена стало известно, что его задания и ответы заранее попали к части абитуриентов. Власти аннулировали результаты и назначили пересдачу, что вызвало массовое возмущение. По данным СМИ, после отмены результатов NEET и назначения пересдачи полиция, родственники погибших и СМИ сообщили как минимум об 11 самоубийствах среди абитуриентов. Организаторы протестов утверждают, что погибших было 21, однако эти данные пока не получили независимого подтверждения.

На улицы Дели и других городов вышли десятки тысяч студентов и их сторонников, требуя отставки министра образования Дхармендры Прадхана и реформы системы государственных экзаменов. Протесты быстро переросли в крупнейшее за последние годы антиправительственное движение: к требованиям студентов присоединилась оппозиция, а полиция неоднократно разгоняла демонстрации с применением дубинок и слезоточивого газа.

Под давлением протестов правительство уже пошло на ряд уступок. Премьер-министр Нарендра Моди, который несколько недель не комментировал ситуацию, впервые публично признал серьезность кризиса и пообещал реформировать систему государственных экзаменов. Власти сообщили об аресте 13 человек по делу об утечке экзаменационных материалов, а также объявили о создании судов ускоренного производства по делам о мошенничестве на экзаменах. После многодневной голодовки одного из лидеров протестного движения, Сонама Вангчука, представители правительства также пообещали не преследовать участников протестов, выплатить компенсации семьям студентов, покончивших с собой после экзаменационного скандала, и обсудить проблему утечек в парламенте.