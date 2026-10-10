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Новости

В результате российского удара по Запорожью погибли 15 человек

The Insider
Фото: ГСЧС Запорожской области

Фото: ГСЧС Запорожской области

В результате удара ВС РФ по Запорожью погибли 12 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Еще 14 человек ранены, двое в тяжелом состоянии.

Обновление 13:10 мск: Число жертв удара по Запорожью возросло до 15 человек, сообщает ГСЧС Украины. Пострадали, по последним данным, 16 человек.

«Сегодня Россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизеля, сбросив пять КАБ на жилые дома в Запорожье. <…> Ночью под ударами было 13 наших регионов. Есть разрушение жилых домов, инфраструктуры, железной дороги».

Под завалами могут оставаться еще 12 человек. Глава Запорожской ОВА Михаил Семикин пишет об 11 погибших.

«Эта ночь стала еще одним подтверждением того, что в России любое ослабление давления воспринимают как сигнал, что воевать дальше как будто бы можно, что сбрасывать бомбы на города как будто бы можно. Требуются другие сигналы. Россия должна понять, что войну нужно останавливать, и для этого она должна ощущать свои потери. Сейчас наша дальнобойность это обеспечивает. И наши ответы на российские удары будут».

Как сообщал ранее 10 октября Семикин, в результате попадания в пятиэтажный жилой дом полностью разрушен один подъезд.

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Публикация:«В результате российского удара по Запорожью погибли 15 человек»

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