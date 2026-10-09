«Два грузовика не могут просто исчезнуть»: со склада итальянской винодельни Antinori украли рекордные 30 тысяч бутылок вина на €5 млн

Крупнейшая в Италии семейная винодельня Marchesi Antinori заявила, что воры вынесли с ее склада в Тоскане 30 тысяч бутылок вина общей стоимостью около €5 млн. В компании считают, что это одна из крупнейших краж вина за последние годы, сообщает Financial Times.

По данным издания, в субботу ночью семеро мужчин в масках отключили сигнализацию на складе в Кортоне и вывезли на двух больших грузовиках тысячи ящиков тосканских красных вин Tignanello, Solaia и Guado al Tasso. В рознице такая бутылка обычно стоит €150–500. Пропажу обнаружили только в понедельник утром, когда винодельня готовилась отправить крупную партию вина покупателям за границей. Полиция ведет расследование, задержанных пока нет.

Гендиректор Antinori Ренцо Котарелла рассчитывает, что найти бутылки помогут итальянские ценители вина. Он сказал:

«Мы всё еще надеемся найти вино... Два грузовика не могут просто исчезнуть».

По словам Котареллы, компания, выручка которой в прошлом году составила около €263 млн, также хочет предупредить потенциальных покупателей, что бутылки из необычных источников по заманчивой цене могут оказаться крадеными. По данным FT, кража в Antinori считается крупнейшей в Италии и в мире как по объему, так и по стоимости похищенного.

Отмечается, что кражи вина в Италии случаются нередко, однако обычно воры выбирали рестораны со звездами Michelin и уносили несколько особо дорогих бутылок. Этим летом двое мужчин, переодетых рабочими, проделали отверстия в ударопрочном стекле миланского ресторана Affinatore и похитили несколько бутылок Romanée-Conti на €280 тысяч. Тогда же со склада винодельни Banfi в Пьемонте пропали 3 тысячи бутылок Alta Langa, а в прошлом месяце четверо воров за три часа вывезли 3 тысячи бутылок бароло с винодельни Conterno Fantino.

В марте в Италии произошло другое громкое ограбление. В ночь с 22 на 23 марта четверо злоумышленников всего за три минуты вынесли из частного музея фонда Маньяни-Рокка под Пармой картины общей стоимостью в несколько миллионов евро. Среди похищенного — «Рыбы» Ренуара, «Натюрморт с вишнями» Сезанна и «Одалиска на террасе» Матисса. В августе три полотна обнаружили в одной из квартир в провинции Парма, а в похищении, по данным итальянских СМИ, обвиняются девять граждан Молдовы.