В Италии за три минуты ограбили галерею: украдены картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Из частного музея в Италии похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса. Речь идет о работах общей стоимостью в несколько миллионов евро, которые были украдены из фонда Маньяни-Рокка неподалеку от Пармы.

По данным местной полиции, ограбление произошло в ночь с 22 на 23 марта. Похищены три полотна: «Рыбы» Ренуара, «Натюрморт с вишнями» Сезанна и «Одалиска на террасе» Матисса.

Как сообщается, в нападении участвовали четверо злоумышленников. Будучи в масках, они взломали входную дверь, проникли в один из залов на первом этаже и скрылись через музейный сад.

Вся операция заняла менее трех минут и, по оценке правоохранителей, была тщательно спланирована. По информации итальянских СМИ, грабителей могла спугнуть сработавшая сигнализация: предполагается, что еще одну картину они не успели забрать и оставили внутри.

Сейчас полиция изучает записи камер видеонаблюдения музея и прилегающей территории. Фонд Маньяни-Рокка, расположенный в Мамиано-ди-Траверсетоло (примерно в 20 км от Пармы), хранит коллекцию искусствоведа Луиджи Маньяни, в которую входят также работы Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойи и Моне. Картины экспонировались на его «Вилле шедевров» в зале французского искусства на первом этаже. Фонд был основан в 1977 году.

Резиденция, расположенная в сельской местности под Пармой, оформлена в неоклассическом и ампирном стиле и окружена парком с экзотическими растениями, старовозрастными деревьями и павлинами — излюбленными образами символистского движения.