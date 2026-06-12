Винодельни Владимира Путина и патриарха Кирилла получили медали на европейском винном конкурсе

В одном из крупных европейских винных конкурсов Concours Mondial de Bruxelles (CMB) приняли участие 19 российских виноделен, 7 из которых находятся в оккупированном Крыму. Большинство из этих виноделен принадлежат окружению Владимира Путина, включая две, связанные с ним лично и расположенные при дворце в Геленджике, — «Криница» и «Усадьба Дивноморское».

По итогам конкурса участники могут получить один из четырех видов наград: большую золотую, золотую и серебряную медаль или поощрительную награду CMB Merit. The Insider составил список российских виноделен, принявших участие в конкурсе, результатов участия и их владельцев.

ЗАО «Цимлянские вина» (Ростов) — продукция винодельни получила поощрительную награду CMB Merit. Ее гендиректор Аскер Хапаев связан с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

(Ростов) — продукция винодельни получила поощрительную награду CMB Merit. Ее гендиректор Аскер Хапаев связан с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем. «Дербент Вино» (Дагестан) также награждена CMB Merit. Ее владельцы — сыновья бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева.

(Дагестан) также награждена CMB Merit. Ее владельцы — сыновья бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева. «Усадьба Дивноморское» (Краснодар) — три золотых медали; « Криница» — 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль, 1 CMB Merit. Как рассказывал в большом расследовании Алексей Навальный, обе принадлежат лично Владимиру Путину.

(Краснодар) — три золотых медали; « — 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль, 1 CMB Merit. Как рассказывал в большом расследовании Алексей Навальный, обе принадлежат лично Владимиру Путину. «Мезыбь» (Краснодар) — 1 серебряная медаль, 2 CMB Merit. Как писал The Insider, винодельня принадлежит РПЦ и патриарху Кириллу, начала выпускать вино в 2022 году.

(Краснодар) — 1 серебряная медаль, 2 CMB Merit. Как писал The Insider, винодельня принадлежит РПЦ и патриарху Кириллу, начала выпускать вино в 2022 году. «Абрау-Дюрсо» (Краснодар) — 1 большая золотая, 1 золотая и 2 серебряных медали, 3 CMB Merit; «Ведерников» (Ростов) — золотая и 2 серебряных медали, 1 CMB Merit. Фактический владелец — бывший бизнес-омбудсмен и формальный владелец винодельни Путина Борис Титов.

(Краснодар) — 1 большая золотая, 1 золотая и 2 серебряных медали, 3 CMB Merit; (Ростов) — золотая и 2 серебряных медали, 1 CMB Merit. Фактический владелец — бывший бизнес-омбудсмен и формальный владелец винодельни Путина Борис Титов. «Валерий Захарьин» (Крым) — 1 золотая и 2 серебряных медали, 10 CMB Merit. Носит имя формального владельца, номинала Юрия Ковальчука Валерия Захарьина.

(Крым) — 1 золотая и 2 серебряных медали, 10 CMB Merit. Носит имя формального владельца, номинала Юрия Ковальчука Валерия Захарьина. "Winepark" (Крым) — 1 большая золотая, 2 золотых, 1 серебряная, 4 CMB Merit. Принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу.

(Крым) — 1 большая золотая, 2 золотых, 1 серебряная, 4 CMB Merit. Принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу. "Alma Valley" (Крым) — 1 большая золотая и 1 серебряная медали, 2 CMB Merit. Записана на офшорную фирму, связанную с главой ВТБ Андреем Костиным.

(Крым) — 1 большая золотая и 1 серебряная медали, 2 CMB Merit. Записана на офшорную фирму, связанную с главой ВТБ Андреем Костиным. ПАО «Массандра» (Крым) — 1 большая золотая, 1 золотая и 1 серебряная медали, 1 CMB Merit. Фактически принадлежит другу Путина Юрию Ковальчуку.

(Крым) — 1 большая золотая, 1 золотая и 1 серебряная медали, 1 CMB Merit. Фактически принадлежит другу Путина Юрию Ковальчуку. «Шато Ай-Даниль» (Крым) — 1 серебряная медаль и 1 CMB Merit. Принадлежит компании, связанной с бывшим главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым.

Еще три кубанские винодельни, принявшие участие в конкурсе, — «Кубань-Вино», «Раевское» и «Мысхако» — ранее были национализированы и сейчас принадлежат российскому государству.

Организатором участия российских виноделен в конкурсе стала Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР), подконтрольная Юрию Ковальчуку. Из десяти членов правления АВВР четверо имеют с ним прямые деловые связи. Дмитрий Киселëв управляет ИА «Россия Сегодня», входящей в Национальную Медиагруппу. Алексей Пугачëв управлял «Массандрой», а Валерий Захарьин выступает номинальным владельцем «Инкермана» и «Нового Света» — все три винодельни принадлежат Ковальчуку. Бывший секретарь АВВР Александр Столяров ранее возглавлял фирму, принадлежащую «АБР Менеджмент», управляющую активами семьи Ковальчуков.

Как написал профильный Telegram-канал «Вино и люди», АВВР смогла организовать участие в конкурсе не только российского вина, но и российских дегустаторов — в ереванской секции участвовали 14 россиян.

Concours Mondial de Bruxelles проводится с 1994 года. Международное жюри из экспертов разных стран вслепую дегустирует образцы вина. Конкурс 2026 года был разделен на четыре сессии по типу вина. Сессия розовых вин прошла в итальянском городе Чиро, Италия, 27–29 марта. Сессии красных, белых и игристых вин состоялись в Ереване 21–23 мая 2026 года. Сессия сладких и крепленых вин пройдет во Франции в октябре 2026 года. Организатором конкурса является бельгийская компания Vinopres SA, в состав правления которой входят двое граждан Бельгии, Бодуэн Хаво и Квентин Хаво.

В участии виноделен из России и оккупированного Крыма в CMB просматриваются как минимум три фактора, создающие высокие риски нарушения санкций как ЕС, так и США. Конкурс — это коммерческое мероприятие, участники которого оплачивают оценку каждого образца. Получение таких регистрационных взносов создает значительные санкционные риски.

Во-первых, Регламент № 692/2014 ЕС запрещает европейским компаниям вступать в финансовые отношения с субъектами из аннексированного Крыма. Принятие взносов от любых крымских виноделен потенциально нарушает этот запрет. Одна из участвующих виноделен, «Массандра», включена в санкционный список ЕС в рамках Регламента № 269/2014 с 25 июля 2014 года. Получение от нее любых денежных средств, в том числе конкурсных взносов, создает высокий риск нарушения санкций.

Во-вторых, «Массандра» внесена в список SDN OFAC с 22 декабря 2015 года; юридическое лицо Winepark — Mriya — также фигурирует в списке OFAC. Будучи нерезидентом США, Vinopres SA не является субъектом первичных санкций, однако транзакции с компаниями из SDN списка создают существенный риск вторичных санкций, включая возможное отключение от долларовых расчетов.

В-третьих, одним из партнеров на сайте конкурса указана региональная коммуникационная программа EU NEIGHBOURS east, спонсируемая Европейским Союзом. Факт финансирования конкурса программой ЕС при одновременном участии подсанкционных крымских предприятий представляет прямое противоречие политике ЕС.

Вероятно, организаторы конкурса осведомлены о санкционных рисках, но предпочли умолчать о них. Так, на платформе результатов CMB Крым представлен как отдельная страна-участница, не входящая в состав ни Украины, ни Российской Федерации.